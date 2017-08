1 september

Het gemeenschapsonderwijs vraagt de hervorming van het secundair onderwijs, waarover al bijna een decennium gebikkeld wordt, nog eens een jaar uit te stellen. Toch schuilt er logica in dat pleidooi.

Vlamingen durven het hele jaar lang al eens te sakkeren op alles wat naar overheid ruikt, maar de 1ste september is daar met voorsprong de belangrijkste uitzondering op. Jaarlijks peilt de Vlaamse regering naar het vertrouwen van de Vlamingen in de ‘instellingen’, zoals dat heet. Uit de recentste cijfers, voor 2015, bleek dat slechts 7 procent van de Vlamingen de Waalse politieke partijen vertrouwt en slechts 13 procent de kerk. De Vlaamse pers scoort met 30 procent beter dan de vakbonden en de federale regering, maar minder goed dan de politie. De onbetwiste koning van het vertrouwen is al sinds het begin van de enquête in 2000 ieder jaar opnieuw het onderwijs: driekwart van de Vlamingen zegt veel tot zeer veel vertrouwen te hebben in de scholen.

Dat betekent helaas niet dat alles perfect is in het Vlaamse onderwijs. Er zijn samengevat twee grote problemen: uit internationale studies - de PISA-onderzoeken van de OESO - blijkt dat het niveau van de top afneemt. Tegelijk is er een groot probleem aan de onderkant, omdat een op de negen scholieren het middelbaar onderwijs zonder diploma verlaat. Het cijfer daalt jaar na jaar, maar het blijft een situatie waar je niet blij mee kan zijn.

Net daarom is al jaren een zoektocht bezig naar een beter middelbaar onderwijs. Het was Frank Vandenbroucke (sp.a) die tien jaar geleden als minister van Onderwijs de expert George Monard aanstelde om een hervorming op te starten. Maar de denkoefening begon al jaren daarvoor. In een regio waar de gevoeligheden tussen het katholiek onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs nog altijd groot zijn, waar de grondwettelijke vrijheid van onderwijs de Vlaamse regering niet altijd veel speelruimte geeft en waar scholen almaar meer scholieren moeten opleiden die thuis geen Nederlands spreken, is het een uitermate lastige discussie.

Na Vandenbroucke brak Pascal Smet (sp.a) er zijn tanden op stuk, toen N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn plannen vanuit de ‘Terzake’-studio’s naar de prullenbak verwees. Nu, alweer een legislatuur later, heeft de Vlaamse regering eindelijk knopen doorgehakt en ligt voor het eerst een voorontwerp van decreet op tafel.

Daarom verbaast het op het eerste gezicht dat Raymonda Verdyck, de topvrouw van het Gemeenschapsonderwijs, aangeeft dat er opnieuw een jaar uitstel nodig is. De hervorming zou daarom niet over een jaar - op 1 september 2018 - kunnen ingaan, maar op 1 september 2019. Dat is na de Vlaamse verkiezingen van juni 2019, wat betekent dat tegen dan wellicht al de volgende minister van Onderwijs is aangetreden. Vanuit de politieke logica is het te begrijpen dat minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) daar geen zin in heeft.

Toch heeft Verdyck een punt. Hoewel er een consensus is gegroeid rond nieuwe - en vooral minder - studierichtingen, heeft het Vlaams Parlement nog altijd niet beslist wat in de nieuwe eindtermen moet staan. Die bevatten de minimale basiskennis waarmee scholieren het middelbaar onderwijs moeten verlaten.

In deze is pragmatisme op zijn plaats. Het houdt steek om eerst de inhoud van de studierichtingen vast te leggen, vooraleer de nieuwe structuren in te voeren. Ook al betekent dat nog een jaar uitstel en zijn de pluimen voor een nieuwe minister van Onderwijs.