Ons land betaalt in economische groei de prijs omdat het later dan andere Europese landen werk is beginnen te maken van de begrotingssanering. Maar het moet nu wel doorzetten.

En opeens bengelt België met zijn economische groei aan de staart van het Europese peloton. Ondanks de lastenverlagingen voor bedrijven van de regering-Michel, ondanks de maatregelen om het concurrentievermogen van onze economie op te krikken, ondanks de focus op jobs, jobs, jobs.

Een groei in het tweede kwartaal van 1,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar is niet zo kwaad. Maar andere Europese landen doen beter. Nederland, net als België een kleine open economie, realiseerde in dezelfde periode 3,8 procent economische groei.

We zijn de slechtste leerling van de klas. Op basis van een kwartaalrapport mogen echter geen te verregaande conclusies worden getrokken. Over een langere termijn , sinds het uitbreken van de bankencrisis in 2008, groeide de Belgische economie sterker dan die van de meeste andere Europese landen. Pas nu beent Nederland ons bij.

De Belgische economie is zonder grote blutsen of builen door de economische crisis gekomen, omdat toen de budgettaire teugels zijn gevierd. Het is niet zo moeilijk om extra groei te kopen. Het volstaat dat de overheid de uitgaven laat oplopen. Dat deden de regeringen Leterme, Van Rompuy en Di Rupo tussen 2008 en 2014.

Maar zo’n beleid is natuurlijk niet gratis. Het slaat een gat in de begroting, drijft de overheidsschuld op en leidt tot andere scheeftrekkingen in de economie. De groei die zo wordt gekocht, is niet duurzaam. Je kan dat beleid een poos voeren, maar op een bepaald moment moeten maatregelen worden genomen om de onevenwichten te corrigeren en het begrotingstekort binnen te perken te houden. Dat gaat onvermijdelijk ten koste van de economische groei.

Het streven naar een begrotingsevenwicht steeds weer op de lange baan schuiven, hindert de groei.

De regering-Di Rupo was daar al aarzelend mee begonnen, de regering-Michel ging er - ook onder druk van Europa - wat harder tegenaan. België begon pas ernstig werk te maken van de begrotingssanering toen Nederland die klus al had geklaard. In België legt die sanering een hypotheek op de groei, in Nederland is die hypotheek al gelicht. Na de snoei volgt een sterkere groei.

Dat de Belgische economie nu even minder stevig groeit dan de Nederlandse, en zelfs dan gemiddeld in Europa, is geen drama. Oké, we hebben onze voorsprong moeten inleveren. Nu moeten we er wel over waken dat we ons niet op afstand laten fietsen. Daarvoor zullen we even op onze tanden moeten bijten. Kunnen we dat?

De regering-Michel is in het eind juli bereikte Zomerakkoord afgestapt van haar ambitie om de begroting tegen 2019 in evenwicht te brengen. De saneringsinspanning is afgezwakt ‘om het economisch herstel niet te hypothekeren’. Maar zou dat herstel er niet vlugger komen als de bittere pil meteen wordt doorgeslikt?

Als de gezinnen en bedrijven telkens opnieuw de boodschap krijgen dat extra moet worden bespaard en ze op nieuwe belastingen worden getrakteerd, krijgt het economisch vertrouwen niet de kans terug te keren. De regering rekent erop dat de aantrekkende groei het makkelijker zal maken om het begrotingstekort terug te dringen. Maar ze spant het paard achter de wagen.

Het steeds weer op de lange baan schuiven van het begrotingsevenwicht stimuleert de groei niet, maar hindert die.