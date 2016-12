Aan de rand van de krater

Een nieuwe Italiaanse regering met oude bankproblemen. Dat vat het Italiaanse situatie perfect samen. Bij gebrek aan politieke stabiliteit blijven echte problemen doorrotten.

Een week nadat de vorige Italiaanse premier Matteo Renzi een smadelijke nederlaag geleden heeft bij het referendum over de hervorming van de senaat, staat een opvolger klaar. Buitenlandminister Paolo Gentiloni, een Renzi-getrouwe, is de volgende premier in de rij. Wat op zijn werktafel ligt, zijn loodzware dossiers.

Gentiloni kan moeilijk anders dan doorregeren. Zijn voorganger hervormde dan wel de kieswet, maar die geldt alleen voor de kamer niet voor de senaat. Een vervroegde verkiezing onder dit gesternte zou zonder meer leiden tot een nog grotere politieke chaos, en dat is zelfs in Italië nauwelijks voorstelbaar.

Bovendien moet het Grondwettelijk Hof zich nog uitspreken over de legitimiteit van de nieuwe kieswet voor de kamer.

De nieuwe premier is de vijfde in even veel jaren en de vierde die aan de macht komt na een politieke crisis, maar niet na een algemene verkiezing. Het zegt alles over de instabiele situatie, maar ook over de democratische legitimiteit van de nieuwe Italiaanse regering.

En toch is dat niet het grootste probleem waar Italië mee kampt. Het meest dwingende op dit moment is de oudste bank ter wereld, Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), die in grote kapitaalnood zit. De bank moet voor het jaareinde vijf miljard euro vinden, en in principe mag de regering niet tussenbeide komen. De nieuwe Europese regels over de bankunie verbieden dat.

Alleen ziet niemand op welke manier BMPS zich zelfstandig kan redden. Hulp van andere Italiaanse banken is uitgesloten omdat de hele sector ziek is en nood heeft aan vers kapitaal.

Italië is een voorbeeld van onvervulde Europese beloften waarbij woede en frustratie zich al jarenlang ophopen.

Vermoedelijk zal Italië uiteindelijk toch een reddingsplan op tafel leggen. Een scenario waarbij alle (achtergestelde) obligaties worden omgezet in kapitaal is immers politiek niet haalbaar. Heel wat gewone Italiaanse bankklanten zijn immers obligatiehouder van hun bank, bij BMPS gaat het om zo'n 40.000 gezinnen. De omzetting naar aandelen zou op slag een groot deel van hun vermogen doen verdampen, wat tot een forse reactie zou leiden.

De Europese Centrale Bank (ECB) speelt het voorlopig hard en eist dat de BMPS haar kapitaal tijdig aanvult. Dat verhoogt nogmaals de druk.

Het wordt dan ook interessant wat Europa zal doen. Zal Brussel zich even hard opstellen tegenover de regering in Rome? Of houdt het rekening met de politieke omstandigheden?

Is er wel een keuze? De begrotingsdiscipline is inmiddels al zeer losjes geworden. Door politieke omstandigheden zijn landen als Spanje, Portugal, Frankrijk én Italië al heel mild behandeld. Uiteindelijk draagt alleen Griekenland nog het volle gewicht van het Europese juk.

In de banksector wel hard optreden? Geen uitzondering toestaan? Dat is politiek met vuur spelen. Minstens twee Italiaanse partijen willen, weliswaar niet-bindende, referenda uitschrijven over het lidmaatschap van de eurozone. Als de Vijfsterrenbeweging of de Lega Nord aan de macht zouden komen in Italië, is het schip nog verder van huis.

En in de huidige constellatie en met vervroegde verkiezingen maken beide partijen een grote kans. Dus toch maar clement zijn bij gebrek aan een alternatief?

Italië kent geen economische groei meer sinds de invoering van de euro ruim 15 jaar geleden. De voorbije jaren zijn er her en der hervormingen doorgevoerd, maar ze missen alle effect. De band met de euro is dus klein.

De veelgeprezen voordelen van de eenheidsmunt ontgaat de Italianen dan ook volledig. Het land is een voorbeeld van onvervulde beloften waarbij woede en frustratie zich al jarenlang ophopen.

In Cyprus was het gemakkelijk om de hele banksector te laten crashen, maar Italië is wel de derde economie van de eurozone en als daar de dominostenen gaan vallen, is de vrees voor besmetting veel groter. Zelfs al staat de ECB klaar met haar soepele monetaire beleid. Het zou wel eens niet genoeg kunnen zijn deze keer.

Renzi had een punt toen hij zei de herschrijving van de kieswet 'de moeder van alle hervormingen' noemde. Italië heeft nood aan een werkbare democratie. Maar door zijn eigengereide optreden is die hervorming om zeep geholpen. De kieswet is niet herschreven, het land blijft onbestuurbaar. En dat maakt dat de echte problemen niet kunnen aangepakt worden.

Door de euro leven we allemaal een stukje dichter aan de rand van de krater. Dat is geen prettig gevoel.

De uitweg is een goede kieswet die een democratisch verkozen regering toelaat haar werk uit te voeren. Alleen is de vraag of die hervorming er snel kan komen in een land met het grootste - en wellicht ook duurste - federaal parlement van Europa. Het eigenbelang van de politici speelt hier een grote, te grote, rol.

Italië is al sinds de Tweede Wereldoorlog een politiek instabiel land. Zoals de Sicilianen al eeuwen leven met de Etna en haar uitbarstingen, heeft de Italiaan leren leven op de rand van de politieke krater met regelmatig crisissen als uitbarsting.

Voor de euro waren dat interne problemen. Sinds de invoering van de euro niet meer. De volgende uitbarsting kan wel eens heel ver reiken. En zware gevolgen hebben voor de hele zone. Door de euro leven we allemaal een stukje dichter aan de rand van de krater. Dat is geen prettig gevoel.