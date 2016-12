Opluchting in Wenen en Brussel. Alexander Van der Bellen wordt president van Oostenrijk. De 'groene' kandidaat - die geen lid is van de milieupartij - haalde het van de extreemrechtse Norbert Hofer. Wasknijperverkiezingen zoals we er nog wel enkele krijgen de komende maanden.

Driemaal is scheepsrecht voor Alexander Van der Bellen. De onafhankelijke kandidaat in de Oostenrijkse presidentsverkiezing haalde het ditmaal duidelijk van de extreemrechtse kandidaat Hofer. Maar of dit resultaat het tij keert in Europa is een heel andere vraag.

De inzet van de Oostenrijkse presidentsverkeizingen lag niet zo hoog. De functie is in hoge mate ceremonieel, al kan een president wel vervroegde verkiezingen uitschrijven.

Oostenrijk is niet gevallen voor de populistische golf in Europa, althans op dit moment. De twee kandidateen hoorden niet tot de traditionele partijen. Noch de christendemocraten, noch de sociaaldemocraten kregen hun kandidaat in de tweede ronde. Dat is al een blamage op zich.

De kans is dan ook groot dat de Oostenrijkse kiezer uiteindelijk met een wasknijper op de neus voor de democratische kandidaat heeft gekozen. Dat is een verdedigbare afweging natuurlijk, maar het neemt niet weg dat het politieke systeem in Oostenrijk serieus gefaald heeft.

Opluchting dus in Wenen, al is het maar om het imago van het land. Opluchting in Brussel, omdat ten minste de Oostenrijkse dijk niet gebroken is. Dat daar een referendum over Europa is afgewend.

Het Oostenrijkse voorbeeld leert dat het kan, als het moet.

De vraag bij dit alles is natuurlijk hoe veerkrachtig de democratie in Europa nog is. Ze wordt op alle fronten getest. In Italië, maar volgend jaar ook in Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Er bestaat een gevaar dat de democratie steeds meer afglijdt naar een keuze voor het minst slechte, zoals dat nu in Oostenrijk is gebeurd. Dat is niet goed voor een democratie. Op die manier wordt de kiezer naar de tweede (of derde) beste optie gedwongen. Dat wreekt zich op termijn.

Na de brexit en de verkiezing van Donald Trump als president van de VS, is de presidentsverkiezing in Oostenrijk misschien een opsteker, maar daarom niet doorslaggevend.

Eruopa bevindt zich op een hellend vlak inzake politiek en democratie. Slogans halen het makkelijk van de soms gruwelijke dagdagelijkse praktijk en goede politieke antwoorden tegen de populistische golf zijn bijzonder schaars op dit moment.

Maar het Oostenrijkse voorbeeld leert ook dat het kan, als het moet. Het zou beter zijn voor de democratie dat niet langer op verdediging moet gespeeld worden, maar offensief wervende plannen uitgerold kunnen worden. Dat is op dit ogenblik niet het geval. Getuige daarvan de capriolen bij de Fanse presidentsverkiezingen.

De dag begon goed in Wenen, op dit moment is evenwel de vraag hoe hij eindigde in Rome. En dan volgen nog Den Haag, Parijs en Berlijn ...