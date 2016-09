Bahama's Leaks

Dat zowel Dexia als Neelie Kroes jarenlang op de Bahama’s actief was, beschadigt het vertrouwen in de politieke en economische elite, terwijl we dat meer dan ooit nodig hebben.

Tenenkrullend is het. In het voorjaar van 2007 roemde Pierre Richard, toen de voorzitter van Dexia, dat de bank-verzekeraar die hij leidde zich inzette voor duurzame ontwikkeling en sociaal verantwoorde investeringen. In datzelfde voorjaar, in juni, werd op de Bahama’s de vennootschap Forest Grove Limited opgericht door twee andere vennootschappen, waarachter Dexia schuilging. Net zoals Dexia jarenlang via Panamese vennootschappen Luxemburgse rekeningen had verborgen, gebruikte het dus ook vennootschappen op de Bahama’s om Zwitserse rekeningen aan het oog te onttrekken.

Even tenenkrullend. In 2013 presenteerde José Manuel Barroso, nu op de loonlijst van Goldman Sachs maar op dat moment voorzitter van de Europese Commissie, een actieplan tegen fiscale ontwijking. ‘Belastingontwijking kost de Europese Unie 1.000 miljard euro per jaar’, sprak hij. ‘De wereldwijde factuur is veel hoger. Dat geld zou beschikbaar moeten zijn om te spenderen aan onderwijs, vaardigheden, gezondheidszorg, en investeringen in infrastructuur in zowel de ontwikkelde landen als in de ontwikkelingslanden.’

Nu blijkt dat de Nederlandse Neelie Kroes, Europees commissaris in de ploeg van Barroso, tot 2009 directeur was van een vennootschap op de Bahama’s. Kroes was met andere woorden vijf jaar lang in de Commissie bevoegd voor Mededinging, terwijl ze ook een bedrijf op de Bahama’s mee bestuurde. De huidige opvolgster van Kroes is Margrethe Vestager, die haar grote macht op Mededinging gebruikt om verregaande fiscale constructies van Apple, Starbucks en andere multinationals te ontmantelen.

Een van de grote gevaren is dat het wantrouwen in de elite escaleert, waardoor niets nog lukt.

Beide verhalen zijn verhalen uit het verleden. Het is niet omdat Dexia over de schreef ging, dat we conclusies moeten trekken over Belfius. Het is niet omdat Neelie Kroes haar Bahama-activiteiten verzweeg, dat we ook de ploeg van Jean-Claude Juncker met de vinger moeten wijzen.

Maar wat de bankiers van Dexia deden; wat de mensen van het ACW en de Gemeentelijke Holding in de raad van bestuur van Dexia niet zagen of lieten gebeuren; wat Neelie Kroes verzweeg; het richt wel degelijk schade aan in het hier en nu. Die feiten vergroten het wantrouwen in de politieke, economische en maatschappelijke elite.

Tot op zekere hoogte is dat wantrouwen terecht. Bankiers, toezichthouders en politici maakten bijvoorbeeld fouten in de aanloop naar de financiële crisis. Die fouten werden cash betaald, doorgaans door anderen. Maar evengoed zijn er mensen van diezelfde economische, politieke en maatschappelijke elite die er nog altijd alles aan doen om de brokstukken te lijmen.

Een van de grote gevaren van dit tijdsgewricht is dat het wantrouwen in de elite escaleert, waardoor niets nog lukt. Ten dele is dat wat we zagen gebeuren in de brexit. Wat Neelie Kroes en de Dexia-bankiers en -bestuurders deden, maakt het nog moeilijker voor zij die legitieme autoriteit zoeken om te doen wat moet.