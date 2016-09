Ondanks de maatregelen van de regering om de jobcreatie aan te moedigen zijn er deze maand al een paar duizenden jobs gesneuveld. Dat betekent echter niet dat het beleid faalt.

Caterpillar Inc kopen of verkopen?

Dat er in de eerste twee weken van september meer dan 4.000 banen voor de bijl zijn gegaan in Belgische bedrijven is een onaangename mare voor een regering die van jobs, jobs, jobs een van haar hoofddoelstellingen heeft gemaakt. Het haalt de hoeraberichten onderuit die ze de jongste weken uitstuurde over de jobcreatie in ons land.

De opeenvolgende aankondigingen van bedrijfsherstructureringen waarbij honderden jobs sneuvelen, scheppen het beeld dat er een ernstig werkgelegenheidsprobleem is. Dat klopt niet. Maar de perceptie maak je niet ongedaan door te schermen met een abstract macro-economisch cijfer.

Het banenverlies doet twijfels rijzen over de doelmatigheid van het beleid dat de regering voert om de werkgelegenheid op te krikken. De verlaging van de sociale lasten voor de bedrijven, de indexsprong om de loonlasten te verlichten, de in het vooruitzicht gestelde hervorming van de vennootschapsbelasting, wat heeft het allemaal voor zin als het de afbraak van de werkgelegenheid niet kan stoppen?

De loonkosten in de hand houden is noodzakelijk om de werkgelegenheid te beschermen. Maar het is niet voldoende.

Zinloos zijn die maatregelen zeker niet. Maar ze bieden ook geen garantie op een instant succes. Als een bedrijf herstructureert en banen schrapt, is dat niet altijd het gevolg van te hoge loonkosten. De beslissing van Douwe Egberts om zijn koffiebranderij in Grimbergen te sluiten, waardoor 274 mensen hun baan verliezen, is deels ingegeven door te hoge loonkosten.

Maar het faillissement van de kledingketen MS Mode is onrechtstreeks veroorzaakt door de crisis in de retailsector in Nederland, de afslanking bij de verzekeraars Axa België en P&V door de lage rente en de technologische ontwikkelingen in de verzekeringsbranche, de sluiting van graafmachinebouwer Caterpillar in Gosselies is een gevolg van de slechte gang van zaken in de grondstoffenindustrie. Er zijn soms ook factoren in het geding waarop de regering geen vat heeft.

Erover waken de loonkosten in ons land niet beduidend hoger zijn dan in onze buurlanden is noodzakelijk om de werkgelegenheid te beschermen. Maar het is niet voldoende. Een beleid mag dan nog ideaal zijn, het zal nooit kunnen verhinderen dat er altijd wel bedrijven zijn die moeten inkrimpen of die failliet gaan. Als gevolg van mismanagement bijvoorbeeld, of omdat ze geen antwoord vinden op de veranderingen in hun sector, of omdat ze de trein van de innovatie hebben gemist, of om nog een andere reden.

Dat hoeft niet dramatisch te zijn voor de werkgelegenheid, op voorwaarde dat de banen die verdwijnen in het ene bedrijf gecompenseerd worden door nieuwe jobs die ontstaan elders in de economie. De overheid moet dan ook geen krampachtig beleid voeren dat met dwangmaatregelen mikt op het maximale behoud van de werkgelegenheid in de bestaande bedrijven. Want dat is bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Het beste werkgelegenheidsbeleid is een mix van maatregelen die een gezonde en regelmatige vernieuwing van het economisch weefsel ondersteunt.