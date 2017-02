Bank en beurs

Het is niet de roeping van de overheid om op langere termijn de hoofdaandeelhouder van Belfius te blijven. Maar het is aangewezen de bank in België verankerd te houden.

Vijf jaar na de nationalisatie, die nodig was om het kapseizen van de bank te voorkomen, is Belfius weer klaar voor de beurs. Of toch volgens de toplui van de instelling. Een gedeeltelijke beursgang is hun voorkeursscenario. Uiteraard, het is een manier om te beletten dat een grote binnen- of buitenlandse bank als controleaandeelhouder aan boord komt, zodat ze het roer in handen kunnen houden. Tegelijk vermindert de greep van de politiek - en van politici - op de instelling.

Dat de Belfius-top nu de beursgang propageert, is geen toeval. In 2019 zijn er verkiezingen en kan een andere coalitie aan de macht komen, met een partij die erop staat dat Belfius in staatshanden blijft. Het venster voor een introductie op de beurs dreigt dan dicht te gaan. De huidige coalitie is het idee van een partiële beursgang van Belfius misschien meer genegen. De verkoop van een stuk van de staatsbank op de beurs kan helpen om de overheidsschuld te verminderen. Europa drong daar onlangs nog op aan.

Financieel is Belfius er klaar voor. Er is orde op zaken gesteld, de bank is weer voldoende rendabel. In Nederland heeft ABN AMRO het voorgedaan. Voor de Brusselse beurs zou het bovendien geen slechte zaak zijn een instelling als Belfius te kunnen verwelkomen.

Van de vier grootbanken in ons land zijn Belfius en KBC de enige twee die nog Belgisch zijn - BNP Paribas Fortis wordt door Fransen gecontroleerd, ING België door Nederlanders. Dat is een goede reden om Belfius hier verankerd te houden, vooral gezien zijn rol in de financiering van de lokale besturen. Daarom is het verdedigbaar dat de regering niet voor de hoogst mogelijke opbrengst gaat, maar kiest voor een oplossing waarbij de Belgische verankering wordt verzekerd. Dat kan met een gedeeltelijke beursgang.

Maar de beursgang heeft implicaties. De overheid moet dan haar greep op Belfius deels lossen. Ze zal minder dividenden ontvangen. Als beursgenoteerd bedrijf zal Belfius meer aan de druk van de markt worden blootgesteld. Je kan dat als positief of als negatief beschouwen. De druk om winst te maken zal groter zijn en op de medewerkers en de klanten terechtkomen. Ook de druk om risico’s te nemen zal toenemen. Een bank en de beurs vormen niet altijd het beste huwelijk. Dat heeft de bankencrisis duidelijk gemaakt. Als de beurskoers van een bank zakt, om welke reden ook, kan dat de spaarders ongerust maken en een bankrun veroorzaken.

Het is niet de roeping van de overheid om op termijn de controlerende aandeelhouder van Belfius te blijven, de bank opereert in een gewone commerciële omgeving. Belfius gedeeltelijk naar de beurs brengen is maar een eerste stap. Maar de regering moet wel een duidelijk beeld hebben van wat de volgende stappen zijn.

Een beursgenoteerde bank met stabiele kern van Belgische privéaandeelhouders, naar het voorbeeld van KBC, kan een streefdoel zijn. Maar dat stabiel aandeelhouderschap moet op een of andere manier worden geconstrueerd.