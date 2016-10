Belgische troef

Hier staat hij ter discussie, maar de Europese Commissie stelt nu voor de notionele intrestaftrek in te voeren in alle lidstaten. België verliest dan wel een van zijn schaarse fiscale troeven.

Wie had kunnen bevroeden dat België Europees school zou maken met zijn vennootschapsbelasting? In haar jongste voorstel voor een gemeenschappelijke basis in ­Europa voor het belasten van ondernemingswinsten, grijpt de Europese Commissie naar een Belgische uitvinding: de notionele intrestaftrek. Die ligt in ons land zwaar onder vuur en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil de notionele intrestaftrek opofferen om de nominale tarieven te kunnen verlagen. Maar Europa stelt voor die in licht gewijzigde vorm te veralgemenen in alle Europese lid­staten als een van de weinige toegelaten aftrekposten in de vennootschapsbelasting. De tegenstanders van de notionele intrestaftrek in ons land staan voor aap.

De Europese Commissie ziet wél de voordelen ervan. Door bedrijven de mogelijkheid te geven de (fictieve) kosten van het eigen kapitaal fiscaal af te trekken, verdwijnt het belastingvoordeel van de schuldfinanciering. Het zal bedrijven aanmoedigen hun eigen vermogen te versterken. En dat maakt ze weerbaarder in crisisperiodes. Er bestaat dus een stevige (bedrijfs)economische rechtvaardiging voor deze aftrekpost. Wel moet erover worden gewaakt dat het systeem van de notionele intrestaftrek niet misbruikt wordt. In het voorstel van de Europese Commissie zijn daartoe waarborgen ingeschreven.

De tegenstanders van de notionele intrestaftrek in ons land staan voor aap.

Van Overtveldt houdt in zijn voorstellen voor de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting het best rekening met wat Europa in de steigers heeft staan voor de harmonisering van de vennootschapsbelasting. Het zou gek zijn dat hij de notionele intrestaftrek schrapt als Europa die binnenkort invoert in alle lidstaten. Of heeft hij daar in zijn plan ­impliciet al rekening mee gehouden?

We mogen trots zijn dat deze Belgische fiscale uitvinding Europa verovert. Maar tegelijk verliest ons land wel een belangrijke belastingtroef waarmee het zich kon onderscheiden van de andere Europese lidstaten. De overwinstrulings, het toekennen onder bepaalde omstandigheden van belastingvoordelen aan multinationals, zijn door de Commissie als ongeoorloofde staatssteun bestempeld. België heeft niet veel fiscale lekkernijen meer in de schuif liggen waarmee het ondernemingen naar hier kan aantrekken. Die lekkernijen zijn nochtans nodig om de bittere smaak van het hoge tarief in de Belgische vennootschapsbelasting te kunnen wegwerken.

Het Europese initiatief om tot een gemeenschappelijke grondslag te komen voor de winstbelasting moet worden toegejuicht. Bedrijven krijgen het dan moeilijker om fiscale vluchtroutes op te zetten door verschillen in de belastingwetgeving in Europese landen uit te buiten. Het wordt allemaal transparanter. Belastingconcurrentie moet echter mogelijk blijven. Maar dat moet dan gebeuren met de tarieven. Op dat vlak heeft België, met een tarief van 34 procent in de vennootschapsbelasting, een heel slechte uitgangspositie. Dat tarief fors omlaag brengen is dus een dringende opdracht.