Beter verdienen

We werken met meer en we verdienen beter. Het is uitstekend nieuws, dat de regering kan helpen in twee urgente taken: een begroting zonder gat erin en een lagere vennootschapsbelasting.

Zoals de traditie het wil, weigeren de afgevaardigden van de vakbonden ABVV en ACV in de Nationale Bank ook dit jaar hun handtekening te zetten onder het jaarverslag, waarin het helikopterzicht op de Belgische economie wordt getoond. Dat verslag bevat nochtans wel degelijk kritiek op de regering-­Michel, maar het is niet de kritiek die de bonden al jaren geven. Michel I is namelijk niet meteen de asociale regering die het leven van iedereen duurder maakt.

Uit de data van de Nationale Bank blijkt dat voor het eerst sinds de recessie van 2009 het beschikbaar inkomen van de gemiddelde Belg met 0,5 procent groeide. Het lijkt weinig, maar het is de eerste stap vooruit in acht jaar. En iedere stap in die richting is welkom. Zet iedereen die stap? Volgens de Nationale Bank is de inkomensongelijkheid in ieder geval afgenomen.

Eveneens belangrijk is dat dat lukte omdat politiek moeilijk bevochten hervormingen wel degelijk werken. De Nationale Bank looft in dat verband de beslissingen die zijn genomen sinds 2011, waardoor ze dus ook de vruchten van de hervormingen prijst die de regering-Di Rupo doorvoerde. Eveneens positief is dat het extra geld er op de meest duurzaam mogelijke manier is gekomen: dankzij extra jobs. Op dat punt doet de taxshift van de regering-Michel haar werk.

Dat de koopkracht nog niet helemaal terug op het niveau is van voor de recessie van 2009 komt omdat door de naschokken van de financiële crisis de rente nog altijd op een bodemkoers staat. Dat vreet aan de inkomsten van wie veel vermogen heeft.

Als de vakbonden ooit met plezier het verslag van de Nationale Bank zouden moeten tekenen, is het dit jaar. Meer mensen werken. Wie werkt ziet de inkomsten stijgen. De ongelijkheid daalt. Wie renteniert, heeft een inkomstenprobleem. Of brutaler vertaald: we hebben al een vermogensbelasting. Ze wordt opgelegd door de Europese Centrale Bank in Frankfurt.

Wat nu? Aan de rente kan de regering sowieso niet veel doen, maar ze kan en moet haar jobbeleid nu voortzetten. Het is de beste manier om extra zuurstof te geven die twee urgente problemen iéts makkelijker maken: het gat in de begroting en een onaantrekkelijk geworden vennootschapsbelasting.

De Nationale Bank stipt met recht en reden het gat in de begroting en de staatsschuld aan als dé grote niet-ingeloste belofte van de regering-Michel. Wanneer ooit op de markten de rente begint te stijgen, kan de besparingsinspanning die we nu nog niet willen leveren, zich snel verdubbelen. De vennootschapsbelasting verlagen is dan weer het antwoord op de geopolitieke onrust van dit tijdsgewricht, waarin we meer dan ooit een handels- en investeringsbeleid moeten uitbouwen dat op eigen sterkte en aantrekkelijkheid is gebouwd.

Dat er meer Belgen werken en ook meer verdienen, is uitstekend nieuws. Maar nu moet de aandacht naar de twee volgende werven gaan: een begroting zonder een gat erin en een lagere vennootschapsbelasting.