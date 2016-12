Het is politiek niet zonder gevaar om het verkavelde en lintbebouwde hart van de Vlamingen te treffen, maar het is nodig. En het kan alleen maar met een langetermijnplan.

Wanneer mensen niet geraakt worden in hun privébezit en hun eergevoel, zijn ze tevreden. Zo schreef een kleine vijf eeuwen geleden Niccolò Machiavelli in ‘De Prins’, een cynisch-praktische handleiding in het veroveren en beoefenen van politieke macht. Een van de lessen voor de heerser is daarom, als het kan, niet aan het privébezit van de burgers te raken.

Het lijkt nog altijd van toepassing op Vlaanderen, en zeker op de huizen en bouwgronden van de Vlamingen. Politici durven er vrijwel niet aan raken. De hervorming van de woonbonus was in de verkiezingscampagne van 2014 politiek dynamiet. Aan een algemene herziening van het kadastraal inkomen, wat in theorie logisch zou zijn, durft niemand te beginnen. Het belasten van huurinkomsten als normale inkomsten is politiek taboe.

Ook stedenbouwkundig hebben België en Vlaanderen een traditie waarbij de overheid maar heel beperkt ingrijpt. Het resultaat is vrij inefficiënte lintbebouwing, die openbaar vervoer organiseren lastiger maakt en het fileprobleem groter. Bovendien blijft een bouwgrond voor velen nog altijd de oeroude onverwoestbare beste belegging op lange termijn.

Dat de Vlaamse regering nu een betonstop tegen 2040 oplegt, ligt daarom immens gevoelig. Toch is het de juiste beslissing.

De eerste reden is dat er sowieso afspraken nodig zijn. Nu zijn er ook regels voor ruimtelijke ordening, alleen wordt het vrij snel duidelijk voor wie door Vlaanderen rijdt, dat het niet altijd bijzonder elegante of praktische afspraken zijn. Als Vlaanderen wat het doet ook beter wil doen, dan heeft het qua ruimtelijke ordening nog altijd iets te bewijzen.

De betonstop is een poging tot langetermijnvisie die we te weinig zien in de politiek.

De tweede reden is dat ruimtelijke planning bij uitstek iets is wat op lange termijn moet gebeuren, terwijl politici - als ze willen overleven - verplicht zijn de volgende verkiezingen als de horizon te zien. Daarom is het belangrijk dat er een plan ligt tot 2040 waar ook de oppositiepartijen zich in kunnen vinden. Het lijkt vrijblijvend, maar dat is het niet.

Uiteraard is er nog onenigheid over de precieze invulling van het plan en over de snelheid van uitvoeren. Uiteraard zal nog veel afhangen van hoe snel de bevolking groeit, of hoe de industrie of de landbouw zich verder ontwikkelt. Maar er is tenminste wat meer richting. Of anders gesteld: hoe de volgende Vlaamse regering er in 2019 zal uitzien, er zal brede steun blijven voor dit plan. Het is een poging tot langetermijnvisie die we te weinig zien in de politiek.

Om die reden mocht ook het Klimaatplan van de Vlaamse regering best wat verder vooruitblikken dan 2020. Ook voor dat plan is steun bij de oppositie, die wel haar eigen accenten legt of het te mager vindt, maar opnieuw is de richting tenminste duidelijk. Nu nog het pact voor alle vormen van energie voor een langere periode uitbreiden, met álle regeringen van dit land. Dan zijn we misschien echt van het stop-and-gobeleid af.