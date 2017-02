Het trans-Atlantische militaire verbond, de NAVO, staat onder zware druk. Ondanks sussende woorden van een reeks gezanten uit Washington worden de Europese bondgenoten voor het blok gezet: wie wil meedoen, moet zijn afgesproken bijdrage betalen. Dat is de prijs als we de Amerikaanse paraplu boven het hoofd willen hebben.

Gezanten van de Amerikaanse president Donald Trump defileerden de afgelopen dagen in Europa om de bondgenoten gerust te stellen. De minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, de baas van het Pentagon John Mattis en ten slotte vicepresident Mike Pence brachten allemaal dezelfde boodschap. De trans-Atlantische vriendschap is sterk, de NAVO is belangrijk en artikel 5 - de militaire bescherming als een lidstaat wordt aangevallen - staat 'als een blok'.

Maar helemaal geruststellend waren de woorden nu ook weer niet. Want zonder uitzondering hamerden de drie leden van de regering-Trump op dezelfde nagel. Het wordt tijd dat de NAVO-lidstaten hun bijdragen betalen: 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de lidstaat.

Het is een norm die amper vijf Europese lidstaten halen. En ons land is op de op één na slechtste leerling van de hele klas.

Die bijdragen zijn de militaire achilleshiel van Europa. Jarenlang gingen de Europese lidstaten ervan uit dat de grote Amerikaanse broer het voor hen wel zou opknappen.

Zelfs de vorige Amerikaanse president Barack Obama had genoeg van de zogenaamde 'free riders', lidstaten die goedkoop onder de Amerikaanse bescherming kropen. Obama tweette dat niet rond, maar verschillende Europese leiders kregen van hem persoonlijk de boodschap dat het tijd werd om het volle lidgeld van de NAVO te betalen.

Het is natuurlijk moedig dat de Duitse kanselier Angela Merkel zaterdag in München zei dat 'veiligheid meer is dan geld'. De kanselier heeft gelijk: diplomatie vermag vaak meer dan bommen, maar dat is het punt niet.

Het punt is dat zelfs relatief rijke landen als Duitsland niet voldoen aan de vooropgestelde norm. Vreemd voor een land dat de helft van de EU opjaagt om de Europese begrotingsnormen te halen én bovendien een riant begrotingsoverschot heeft.

Het argument is natuurlijk dat het militarisme om historische redenen slecht ligt in Duitsland. Maar dat argument zal niet meer aanslaan in de VS, helemaal al niet in de VS van president Trump.

Veel opties heeft Europa niet om zich militair te organiseren. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de trans-Atlantische paraplu een grote vanzelfsprekendheid geworden, misschien ook wel omdat die zo goedkoop was.

Dromen van een eigen Europees defensiebeleid mag natuurlijk. De vraag is wie gaat dat organiseren. Er zijn maar twee landen die een militaire as kunnen opzetten in Europa: Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Twee kernmachten met een vertegenwoordiging in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. En ze zijn niet vies om zelf een militaire actie op te zetten in het buitenland, al is het succes niet altijd overtuigend.

De interventie in Libië enkele jaren geleden om het Kadaffi-regime omver te werpen is niet echt een geslaagde operatie te noemen. Bovendien is dergelijke samenwerking op dit moment door het nakende Britse vertrek uit de Europese Unie ook heel moeilijk geworden.

Trump stelt op een agressieve manier een wereldorde in vraag die nu al 70 jaar stand houdt. Bovendien liggen kapers op de kust.

De Russiche president Vladimir Poetin heeft ambities om een grotere rol te spelen. En hoe de VS tegenover Rusland staan is momenteel volstrekt onduidelijk. Het gevaar bestaat wel dat Europa plots ingeklemd ligt tussen twee machtsblokken en geen automatische toegang heeft tot bescherming.

Europa heeft bijzonder weinig keuze als het vasthoudt aan het trans-Atlantische bondgenootschap. 'Show me the money', is wat president Trump vraagt. Het is de ingesteldheid van iemand die gewend is zakelijke transacties te sluiten. En het is een eenvoudige regel als je bij een club wil horen.

Het jaarlijkse lidgeld moet betaald worden, ook als NAVO-lid. Dat zal Europa moeten doen als het de 'grote vriendschap' met de VS wil behouden. Experts ramen de bijkomende Europese inspanning op 90 miljard euro, vijf miljard voor ons land. We kunnen dus maar beter beginnen te (be)sparen.