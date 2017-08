Als niets wordt gedaan aan de hoge fiscale en sociale lasten op arbeid, moet op een andere manier ruimte worden gecreëerd voor een flexibeler loonbeleid. Met een gunstregime voor bonussen bijvoorbeeld.

Het voorstel van de regering-Michel om bedrijven de mogelijkheid te geven hogere bonussen uit te delen aan hun werknemers zonder dat die grotendeels afgeroomd worden door belastingen en sociale bijdragen, valt niet in goede aarde bij de vakbonden. Zoals al was te voorspellen. Al decennia verzetten de vakbonden zich hardnekkig tegen fiscaal- en sociaalvriendelijke verloningsvormen, met het argument dat die de financiering van de sociale zekerheid op de helling zetten.

Er is echter geen enkele reden om te geloven dat de regering dat wil doen. Want dat probleem krijgt ze dan toch op haar bord. Als er tekorten zijn in de sociale zekerheid, moet de overheid die bijpassen.

Voor de vakbonden is het een principekwestie, ook al maken ze het daarmee voor de werknemers de facto onmogelijk om een extraatje te verdienen. Zeg nu zelf, het is én voor de werkgever én voor de werknemer bijzonder ontmoedigend als de fiscus en de sociale zekerheid met het leeuwendeel van de bonus gaan lopen en de werknemer er maar een habbekrats van overhoudt. De kostprijs van het extraatje wordt dan zo hoog dat die de baten ervan ver overtreft.

Bij de vakbonden speelt nog iets anders mee. Ze zijn tegen flexibele verloningsvormen. Ze geven de voorkeur aan in collectieve akkoorden vastgelegde loonafspraken. Want daarin hebben ze een stem, en daarop is hun machtspositie voor een stuk gebaseerd, tegenover de werkgevers en tegenover de werknemers.

Het resultaat? Bedrijven hebben weinig ruimte om een flexibel en gedifferentieerd loonbeleid te voeren. De werknemers na een uitstekend jaar laten delen in de winst, is al evenmin gemakkelijk. Economen pleiten nochtans al jaren voor zulke conjunctuurbonussen boven op het normale loon als de onderneming een boerenjaar heeft. Maar de vele regeltjes en voorwaarden bemoeilijken dat.

Waarom gunnen de vakbonden de werknemers dit extraatje niet?

Natuurlijk zoeken bedrijven wegen om uit dat keurslijf te ontsnappen. Natuurlijk proberen ze fiscaalvriendelijke instrumenten te ontwikkelen om hun werknemers te motiveren, of om ze extra te belonen als ze goed hebben gepresteerd. Door hen een salariswagen te geven, door hen aandelenopties toe te kennen of via andere manieren. Dat op alle vormen van loon sociale bijdragen dienen te worden betaald, is een strijd die de vakbonden al lang hebben verloren. Het wordt tijd dat ze die realiteit onder ogen zien.

De zware sociale en fiscale lasten op arbeid, en de progressiviteit van de belastingen op het arbeidsinkomen in ons land, vormen een grote hinderpaal voor een dynamisch loonbeleid in de bedrijven. Als men daar niets aan wil veranderen, moet men wel toestaan dat er op een andere manier ruimte voor een flexibeler loonbeleid wordt gecreëerd, in het voordeel van de bedrijven en de werknemers.

Met het nieuwe bonussysteem uit het Zomerakkoord komt de regering-Michel daar een eindweegs aan tegemoet. Het gaat wel om een collectief bonussysteem voor alle werknemers in het bedrijf, en ze zullen er een stukje sociale en fiscale bijdragen op moeten betalen. De vakbonden hebben dus weinig argumenten om daar verontwaardigd over te zijn. Waarom gunnen ze de werknemers dit mogelijk extraatje niet?