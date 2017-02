Er is maar één manier om de botsende belangen van Vlaanderen en Brussel over de luchthaven van Zaventem te verzoenen: aan de onderhandelingstafel.

Het gaat helemaal de verkeerde kant uit met de discussie over de luchthaven van Zaventem. In het dossier staan Vlaanderen en Brussel nu met getrokken degens tegenover elkaar. De Brusselse regering negeert het belangenconflict dat Vlaanderen inriep om meer onderhandelingstijd te hebben en legt vanaf vandaag boetes op aan luchtvaartmaatschappijen die de strenge Brusselse geluidsnormen schenden. Vlaanderen betoogt dat er geen rechtsgrond is voor de boetes en zegt dat ze voor de rechtbank kunnen worden aangevochten. Ondertussen heerst een grote juridische onzekerheid, die het de luchtvaartmaatschappijen en Brussels Airport bijzonder moelijk maakt om te opereren.

De Brusselse regering speelt het hard. Ze kan het zich veroorloven: de economische schade die ze veroorzaakt door het luchtverkeer van en naar Zaventem in te perken, valt voor het grootste deel buiten het Brussels Gewest. Maar de houding van de Brusselse regering is kortzichtig. Brussel schiet zich ook in eigen voet. De stad maakt zich op die manier minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor internationale instellingen en bedrijven, en voor toeristen.

De Brusselse regering geeft blijk van een ontstellend gebrek aan federale loyauteit.

Als de Brusselse regering voet bij stuk houdt, zal de stad daarvoor ook een flinke prijs betalen. Brussel is niet zo welvarend dat het de economische baten die de luchthaven oplevert kan misprijzen. Maar dat besef is nog niet bij alle leden van de Brusselse regering doorgedrongen.

Vlaanderen en Brussel staan nu neus aan neus. En de federale regering kijkt toe. Verontrust, maar machteloos. De manier waarop we in dit land het bestuur hebben georganiseerd, breekt ons in dit dossier zuur op. Niemand kijkt nog naar het hele plaatje, met afweging van álle pro’s en contra’s. Iedereen vecht enkel voor zijn beperkte particuliere belangen.

Door het conflict op de spits te drijven komt een oplossing niet dichterbij. Eenzijdig boetes opleggen om de tegenpartij - in dit geval Vlaanderen - in de hoek te dringen, is niet de manier om een beleid te voeren. De Brusselse regering, met daarin ook Nederlandstalige ministers, geeft daarmee blijk van een ontstellend gebrek aan federale loyauteit. Wat denkt ze te bereiken door cavalier seul te spelen in een zaak die van groot belang is voor het hele land?

Brussel heeft in het luchthavendossier een sterk blokkeringsmiddel in handen. Maar de stad zet veel op het spel als ze dat effectief gebruikt om het samenwerkingsfederalisme helemaal op te blazen. Als kleinste en economisch zwakste gewest in dit federale land wordt Brussel dan gegarandeerd de grote verliezer.

Het is in ieders belang weer aan tafel te gaan om een onderhandelde oplossing uit te dokteren. Dat zal lastig zijn en van elke partij toegevingen vragen. Maar we hebben in dit land al herhaaldelijk bewezen ingenieuze compromissen te kunnen sluiten. Dat moet in dit ‘klotedossier’, zoals een politicus het ooit noemde, ook lukken.