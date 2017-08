Brexitblues

Het Britse voorstel om met een tijdelijke douane-unie de pil van de brexit te verzachten viel op een koude steen. De kans op een propere scheiding met de Europese Unie neemt snel af.

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Haast niemand gaat er nog van uit dat er een alles­omvattend akkoord komt waardoor de brexit op een afdoende wijze geregeld wordt. Dat is in eerste instantie te wijten aan de Britten. Premier Theresa May is na haar verkiezingsnederlaag zo verzwakt dat de interne verdeeldheid bij haar Conservatieve partij alleen maar groter is geworden. In Europa stijgt het ongeduld met de dag.

Voor het eerst heeft de Britse regering nu een omlijnd voorstel klaar voor de toekomstige handelsrelaties. Het is tekenend dat het twee opties heeft, waardoor de onduidelijkheid blijft. Concreet is wel het voorstel om een tijdelijke douane-unie met de EU te creëren. Dat zou de overgang naar de echte scheiding moeten verzachten. Stilaan lijkt over het Kanaal het besef te groeien dat een pijnloze brexit niet bestaat.

Het viel te verwachten dat het voorstel van het Verenigd Koninkrijk koeltjes onthaald zou worden, als het al niet werd weggehoond. Guy Verhofstadt (Open VLD), onderhandelaar voor het Europees Parlement, deed het af als een ‘fantasie’. Vanuit Praag kwam onmiddellijk een veto.

Het is begrijpelijk dat de Britten in de eerste plaats hun handel willen veiligstellen. Voor het brexitreferendum heette het dat een EU-exit het VK een grote onderhandelingsmarge zou opleveren om zelf handelsakkoorden af te sluiten. En die zouden beter zijn dan wat de Europese Unie had bedongen.

Dat standpunt is al flink afgezwakt. Het Britse voorstel erkent impliciet dat een brexit meer bureaucratie en hogere kosten zal meebrengen in de relaties met de EU. Het is dus logisch dat de Britten liever wat langer onder de paraplu van een tijdelijke douane-unie willen blijven.

De kans daarop is klein. De Europese Commissie herhaalde gisteren klaar en duidelijk dat eerst drie dossiers moeten worden uitgeklaard voor een discussie over de handel kan beginnen. Het gaat om de rechten van de EU-burgers na de brexit, het statuut van de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek en, wellicht het moeilijkste, een akkoord over de uitstaande Britse factuur bij de EU. Zolang daar geen begin van een oplossing is, maken de andere voorstellen weinig kans.

In de laatste week van augustus hervatten Europa en het VK de onderhandelingen over de brexit. De resultaten worden in oktober aan een Europese top voorgelegd. Binnen Europa heeft het Verenigd Koninkrijk nog weinig vrienden en steeds meer landen worden korzelig door de mist die over de Britse standpunten blijft hangen.

De verzwakte Britse regering zit in een bijzonder lastig parket. Naast de interne verdeeldheid over het soort brexit dat ze uiteindelijk wil, is er ook het groeiend besef in de publieke opinie dat de voorgespiegelde voordelen van een scheiding met de EU gebaseerd zijn op illusies. De brexit stevent af op een rampzalige afloop. Dat kunnen voorstellen als de ‘tijdelijke douane-unie’ niet verhullen. Het bevestigt alleen het beeld dat de Britten de lusten zonder de lasten willen. Dat zal de EU hen niet gunnen.