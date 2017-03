Britse pudding

The proof of the pudding is in the eating, luidt de Britse wijsheid. Nu we weten dat de brexitgesprekken op 29 maart beginnen, moeten de EU27 laten zien hoe eensgezind ze écht zijn.

Het is niet zo moeilijk om het hetzelfde standpunt te verkondigen als je hebt afgesproken dat iedereen zwijgt. Dat is de korte analyse van hoe de 27 EU-lidstaten zich de voorbije negen maanden eensgezind hebben voorbereid op de brexitonderhandelingen. Sinds gisteren weten we dat aan die periode van makkelijke eensgezindheid een einde komt op woensdag 29 maart.

Volgende week zetten de EU27-landen voor het eerst voorzichtige stappen op onbekend terrein. Dan beginnen tussen de Europese Commissie en de EU27-regeringen de gesprekken over het mandaat waarmee de Commissie de echtscheidingsonderhandelingen met Londen zal voeren.

Het wordt geen eenvoudige oefening. De Oost-Europese landen willen veel opgeven als de honderdduizenden Polen, Roemenen en Hongaren die in het VK werken er hun rechten mogen behouden. De Baltische staten zijn bereid veel op te offeren als de Britten zich engageren om in de NAVO de EU-landen te beschermen tegen Russische agressie. De Vlamingen en de Nederlanders willen de handelsroutes op de Noordzee zo open mogelijk houden. Sommigen willen de Britten straffen voor hun brexit, opdat andere lidstaten hun eventuele exitdromen diep zouden opbergen. Die straf kan erin bestaan dat de EU27 een hoge exitvergoeding van de Britten eisen.

De Europese scheiding van de Britten hoeft geen vechtscheiding te worden.

Ook voor België dient het moment van de waarheid zich aan. Ons land was in oktober de kiezelsteen in het Europees-Canadese vrijhandelsverdrag die de Europese machine deed stokken. Het punt waarop Waals minister-president Paul Magnette (PS) toen alles liet blokkeren, was dat een arbitragetribunaal zich mag uitspreken over schendingen van het verdrag. Dat doet ertoe, omdat Londen een harde brexit wil, waarbij het zich niet meer wil schikken naar uitspraken van het Europees Hof van Justitie. Er móét dus wellicht een apart tribunaal komen dat zich uitspreekt bij conflicten over het nieuwe Brits-Europese samenlevingscontract dat er na de brexit moet komen.

De Europese scheiding van de Britten hoeft geen vechtscheiding te worden. Er zijn manieren om wederzijds vertrouwen op te bouwen, door bijvoorbeeld snel een akkoord te vinden over het tijdelijke behoud van rechten van alle Britten op het continent en alle Europeanen in het Verenigd Koninkrijk. Maar er komen ook lastige momenten, zoals een akkoord over welk deel van de pensioenlasten van EU-ambtenaren - die decennialang ook voor het VK hebben gewerkt - Londen zal dragen.

In theorie is het doel makkelijk: een echtscheiding die geen wonden slaat met de Britten, de internationale handel niets in de weg legt en de EU27 niet uit elkaar speelt. Hoe moeilijk dat in de praktijk wordt, weten we vanaf volgende week en de jaren die erop volgen. Dan proeven we de Britse pudding.