Brussel-Londen

België vond het voorbije jaar de balans tussen waakzaamheid en niet verlamd raken door angst. De aanslag in Londen leert dat we niet aan het einde van die evenwichtsoefening zijn.

Alles van waarde is weerloos, schreef de Nederlandse dichter Lucebert. De befaamde regel vat samen hoe de plechtige sfeer waarin Brussel gisteren de aanslagen van 22 maart 2016 herdacht in de namiddag brutaal werd verstoord door het nieuws dat in Londen meerdere mensen omkwamen bij een ‘terroristisch incident’ vlak bij het parlement. ‘Laat ons vooral durven teder te zijn’, zei koning Filip gisteren bij de herdenking in Brussel. Het was een terechte boodschap voor die plechtige gelegenheid, maar enkele uren later flitsten over de schermen alweer de nieuwsberichten over de doden in Londen en de beelden van de op politiewagens en ambulances na verlaten straten rond Westminster.

Het leert andermaal hoe we sinds een jaar in een andere wereld leven, waarvan de bladzijde nog niet is omgeslagen. De voorbije twaalf maanden werd in het Verenigd Koninkrijk Labour-parlementslid Jo Cox vermoord, reed een terrorist met een truck in Nice op de menigte in die de Franse nationale feestdag vierde, werd de Russische ambassadeur in Turkije neergeschoten, reed een truck op een kerstmarkt in Duitsland in en schoot een man in een discotheek in Istanboel 39 mensen neer.

We zijn weerbaar geworden in de voorbije twaalf maanden, maar het moet helaas ook. De dreiging die we sinds vorig jaar voelden, is niet verdwenen. Dat is zelfs officieel zo. OCAD, het overheidsorgaan dat veiligheidsrisico’s inschat, heeft sinds de aanslagen het veiligheidsniveau onafgebroken op de twee hoogste niveaus - drie en vier - gehouden. In Brussel zijn we gewoon geraakt dat we nog altijd militairen op straat zien patrouilleren met machinegeweren in de hand.

We zijn het voorbije jaar weerbaar geworden. Maar het moet helaas ook.

Het leert dat we sinds de aanslagen in Brussel - en eigenlijk al van daarvoor, toen de aanslagen in Parijs naar Molenbeek leidden - het gewoon zijn geworden te koorddansen. De politieke wereld moet twee tegenstrijdige dingen doen: ze moet de veiligheid garanderen, zonder te kunnen beloven dat er nooit nog een aanslag zal gebeuren. Diezelfde tegenstrijdige opdracht rust uiteindelijk ook op iedereen: het is geen oplossing je leven te laten verlammen door angst, maar je kan tegelijk niet naïef zijn voor de wereld waarin we leven. Of nog anders verwoord: hoeveel vrijheid willen we opofferen om het risico op calamiteiten te verkleinen, wetende dat we dat risico nooit tot nul kunnen herleiden.’

Bij iedere nieuwe aanslag wordt dat koorddansen moeilijker. Het helpt ook al niet dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan - het staatshoofd van een NAVO-land - gisteren dreigend waarschuwde dat ‘geen enkele Europeaan nog veilig over straat zal kunnen lopen’.

Het voorbije jaar doorstond België heel goed de evenwichtsoefening tussen niet-naïeve waakzaamheid en niet verlamd worden door angst. Maar de aanslag in Londen leert dat we nog niet aan het einde zijn van de oefening in kwetsbaar koorddansen.