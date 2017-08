De BBI kiest in een belastingdispuut met de ziekenhuizen voor een brutale aanslag, terwijl de hele discussie ook op een hoffelijker manier zou kunnen worden geregeld.

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft een Limburgse ziekenhuisgroep getrakteerd op een belastingaanslag van ruim 50 miljoen euro. En ze stelt nog meer gelijkaardige vorderingen in het vooruitzicht. De BBI pakt het ziekenhuis aan omdat het geen individuele fiches heeft opgesteld voor de honoraria die het int van de patiënten en vervolgens aan de artsen betaalt. Om die reden aanvaardt de fiscus de betaling aan de artsen niet als beroepskosten van het ziekenhuis en belast ze die als geheime commissielonen.

De demarche van de BBI brengt het ziekenhuis financieel in nauwe schoentjes. De belastingaanslag wordt geheven op inkomsten die het ziekenhuis aan de artsen heeft uitgekeerd en die daar - mag worden aangenomen - zelf belastingen op hebben betaald. Grootschalige belastingontduiking is dan ook niet het probleem. Maar de fiscus heeft het er lastig mee dat het ziekenhuis de betaling doet aan een associatie of maatschap van artsen die dan zelf beslissen hoe ze het geld onder elkaar verdelen. Het ziekenhuis heeft daar geen zaken mee. Maar daardoor weet de fiscus ook niet precies wie wat krijgt.

Naar de letter van de wet heeft de BBI gelijk. Een ziekenhuis is verplicht belastingfiches op naam op te maken voor elke arts die lid is van de associatie. Maar voor de ziekenhuizen is dat in de praktijk soms bijzonder moeilijk. Daarom werd de rapportering van de betaling aan een groep van artsen, zonder details, administratief gedoogd. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) werkt ook zo. Het is dan ook gewone praktijk in de Vlaamse ziekenhuiswereld. Maar daar maakt de BBI nu op een brute wijze een einde aan.

Niemand is gebaat bij een open oorlog tussen de BBI en de ziekenhuizen.

De fiscus kan ook op een andere manier te weten komen hoe de artsen de inkomsten uit de honoraria onder elkaar verdelen. Hij kan dat navragen bij de leden van de associatie of de maatschap. Maar het is voor de belastingdiensten natuurlijk veel gemakkelijker als de ziekenhuizen dat werk voor hen doen en hen de gegevens op een blaadje bezorgen.

Door één ziekenhuis hard aan te pakken wil de BBI een voorbeeld stellen. Ze geeft daarmee een duidelijk signaal aan de hele sector: als jullie niet handelen zoals wij dat eisen, zullen we jullie pakken. De demarche van de BBI heeft zijn effect niet gemist. De ziekenhuissector staat in rep en roer.

Bij de aanpak van de BBI kunnen vraagtekens worden geplaatst. Waarom gaat de dienst zo hevig te keer tegen een ziekenhuis, terwijl hij eigenlijk de geneesheren-specialisten viseert? Door een claim te leggen van 50 miljoen euro dreigt de fiscus het functioneren van een belangrijke speler in de gezondheidszorg in Limburg, een openbare instelling bovendien, in gevaar te brengen. De BBI maakt hier op een brute manier gebruik van haar macht en riskeert zo meer brokken te maken dan de baten die haar initiatief voor de overheid en de samenleving oplevert.

Er zijn andere manieren om dit op te lossen. Het lijkt aangewezen dat de belastingdiensten aan tafel gaan zitten met de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en van de artsen, bijvoorbeeld op initiatief van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), om pragmatische en werkbare afspraken te maken over deze kwestie en die dan eventueel in de wet in te schrijven. Bij een open oorlog tussen de BBI en de ziekenhuizen is niemand gebaat.