Burenlawaai

Het conflict over de luchthavenhinder kan maar worden opgelost dankzij een Vlaams-Brussels pact, dat vervolgens technisch wordt uitgewerkt.

Brussel noteert de gegevens van lawaaierige vluchten om de luchtvaartmaatschappijen te kunnen beboeten, maar schrijft de boetes nog niet uit. En Vlaanderen schorst de Brusselse geluidsnormen op basis waarvan die boetes worden geïnd via een belangenconflict, waarvan de geldigheid door Brussel dan weer wordt betwist. We zitten weer eens in de surrealistische procedures van een klassiek Belgisch communautair conflict.

Die regeltjes doen waarvoor ze bedoeld zijn: ze verhinderen dat het conflict op de spits wordt gedreven, waardoor het helemaal onoplosbaar zou worden. George Washington beschreef de Amerikaanse Senaat ooit als een kommetje waarin je te hete thee kan laten afkoelen, zodat die weer drinkbaar wordt. In België is dat afkoelkommetje het complexe systeem van alarmbellen, belangenconflicten en overlegcomités.

En toch schept dat circus van belangenconflicten zelden voldoening. Daarom lanceerde Vlaams N-VA-minister Ben Weyts gisteren het idee dat Vlaanderen en Brussel zelf hun vliegroutes bepalen. Dat zou dan betekenen dat de twee gewesten afspreken hoe ze de lasten van het vliegtuiglawaai onder elkaar verdelen, waarna de Brusselse regering het gevecht aangaat met de Brusselse lokale actiecomités, en de Vlaamse regering met de Vlaamse wijkcomités.

De politiek is inzake Zaventem veroordeeld tot een ‘one size fits all’-oplossing.

Het voorstel is niet zaligmakend. Als je de lasten van vliegtuiglawaai zelfs in grote lijnen wil verdelen tussen Vlaanderen en Brussel, zal nog altijd een akkoord nodig zijn tussen de N-VA, CD&V, Open VLD, de sp.a, de PS, het cdH en Défi, het vroegere FDF. Je kan de discussie uit de communautaire conflictstructuren halen, maar daarmee haal je het communautaire conflict niet uit de discussie. Dit gaat over de klassieke trade-off tussen levenskwaliteit en jobs, waarbij de Vlaamse en de Brusselse regering een ander evenwicht willen. Het merkwaardige is dat Brussel de geluidsnormen wil verstrengen terwijl de totale hinder niet is gestegen en werkloosheid net een Brussels probleem is. Maar zo is het Brusselse standpunt nu eenmaal.

En toch is zelfs dat niet de essentie van de discussie. De échte politieke hersenkraker is dat de trade-off tussen jobs en levenskwaliteit bijzonder gevoelig ligt én bijzonder individueel is. De ene mens slaapt door alles heen. De andere niet. Tegelijk is de politiek veroordeeld tot een ‘one size fits all’-oplossing.

De oplossing zal daarom in grote lijnen zowel communautair als technisch moeten zijn. Een principiële verdeelsleutel tussen Vlaanderen en Brussel wordt - hoe moeilijk het ook is - een eerste noodzakelijke stap. Het kan niet anders, want Vlaanderen en Brussel beslissen over geluidsnormen.

Daarna worden de routes het best gepland op een manier die in de eerste plaats luchtvaarttechnisch steek houdt en de hinder voor zo veel mogelijk mensen beperkt. Dat heeft het voordeel dat de ‘one size fits all’-oplossing ten minste rationeel ineen zit. En de zoektocht heeft het welkome neveneffect dat ze eveneens kan werken als een afkoelkommetje voor de verhitte emoties.