Ergens is het verbazend hoe lang de regering-Michel haar handicaps kon overstijgen. Maar de CD&V-handicap is nu zo groot dat ernstig regeringswerk lastig dreigt te worden.

‘We moeten de geplande hervormingen doorvoeren. Ze zijn redelijk. Het zou laf zijn dat niet te doen. Kijk maar naar Griekenland, Portugal of Spanje’, zei premier Charles Michel (MR) na zijn aantreden in een eindejaarsgesprek in De Tijd. Hij staat voor de grootste test in twee jaar om die belofte waar te maken.

Ergens is het verbazend dat het zo lang duurde. Want van in het begin was het duidelijk dat deze regering enkele grote handicaps had. Sommige kwamen snel aan de oppervlakte: de MR moest bijvoorbeeld te veel kabinetten bevolken om overal ervaren rotten te kunnen plaatsen. Dat werd duidelijk toen Hervé Jamar en later Jacqueline Galant de regering moesten verlaten. De N-VA moest haar communautair programma in de koelkast stoppen, wat leidde tot een interne partijopstand.

Andere handicaps spelen de regering nu volop parten. De grootste partij, de N-VA, leverde de premier niet, wat leiderschap moeilijker maakt. En CD&V worstelt met een identiteitscrisis omdat ze niet meer staatsdragend is en omdat Kris Peeters geen premier werd.

Wat nu gebeurt, doet denken aan de twee vorige episodes met centrumrechts. De vorige poging mislukte in 2007 toen CD&V’er Yves ­Leterme probeerde ‘orangeblue’ te vormen. Dat lukte niet omdat het cdH zich ontpopte tot een linkse partij die het centrumrechtse project om zeep hielp, waarbij Joëlle Milquet haar bijnaam ‘Madame Non’ verdiende. De gelijkenis tussen het cdH toen en CD&V nu is treffend: een partij die onverwacht links uit het bootje hangt en daardoor verhindert dat het vaartuig op koers kan blijven.

Een nog vroegere herinnering aan centrumrechts dateert van 1985, toen de rooms-blauwe regering-Martens VI viel over de zaak-Happart. Later kwam de ware toedracht aan het licht. Op zijn sterfbed zei de voormalige ACV-vakbondsleider Jef Houthuys dat José Happart een voorwendsel was en de ‘pretentie van da joenk’ - de liberale minister van Begroting Guy Verhofstadt - de echte reden was.

Die herinnering is nu terug, met een identiteitscrisis bij CD&V erbovenop. De christendemocraten zijn bang het noorden van het land kwijt te raken. Ze voerden campagne voor een hogere btw en zwegen over vermogenstaksen. In de regering verweerden ze zich om een hogere btw in de taxshift te vermijden en creëren ze nu een crisis om belastingen op meerwaarden in te voeren.

Zelfs als de regering-Michel straks uit de impasse raakt, blijft het een open vraag of haar hervormingsprogramma nog op dreef kan raken. CD&V is op zoek naar een linkse trofee om in de verkiezingen van 2018 te kunnen overleven als lokale volkspartij. Opnieuw gaat het om een existentiële strijd, waarvoor de slagkracht van de regering-Michel blijkbaar kan worden opgeofferd. De hervormingen zijn nog altijd redelijk en het blijft laf ze niet te doen. Alleen wordt het vanaf nu alleen maar moeilijker ze ernstig te doen.