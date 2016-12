Een overheidsparticipatie in een of ander bedrijf houdt een principiële politieke beslissing in. Maar in België zijn we nooit verder geraakt dan een vulgaire centenkwestie.

Moet België zijn participatie in de Franse bank BNP Paribas verkopen of niet? De financiële gevolgen van zo’n transactie komen direct in de schijnwerpers te staan: de onmiddellijke schuldverlichting tegenover het gemis van een jaarlijks omvangrijk dividend. Het typeert de Belgische discussie over het aanhouden van financiële belangen van de overheid in bedrijven. Er is geen duidelijke visie, laat staan dat er openlijk een politieke discussie over gevoerd wordt.

Sinds de jaren 90 houdt de Belgische staat met grote regelmaat uitverkoop van haar participaties in allerlei soorten bedrijven. Destijds waren de verkopen dwingend om de Maastrichtnormen en dus de euro te halen. Een principiële discussie over het al dan niet privatiseren van de openbare kredietsector bleef bijvoorbeeld uit. Als er centen nodig waren en die konden door een verkoop of een beursgang gevonden worden, dan was het al lang goed.

Die houding is de voorbije decennia niet wezenlijk veranderd. Wat met Proximus of Bpost moet gebeuren, is evenmin een ideologisch discussiepunt in de regering. Het draait ook bij die bedrijven om de centen.

Het belang van BNP Paribas werd verworven nadat Fortis in elkaar was geklapt en de financiële groep aan de Franse bankgroep moest worden verkocht. Ruim acht jaar later kan de participatie met winst verkocht worden. Als de overheid dat zou willen.

Met 10,3 procent is de Belgische staat een belangrijke aandeelhouder in BNP Paribas, maar dat vertaalt zich niet in macht in de bestuurskamer. De vraag is of je als overheid zo’n grote participatie in een buitenlandse, beursgenoteerde bank moet aanhouden. We zijn Noorwegen niet, dat met een staatsfonds een beleggingsportefeuille heeft opgebouwd om de pensioenen van zijn bevolking te financieren. België verkocht destijds 25 procent van het Belgische filiaal van BNP Paribas om de staatsschuld onder 100 procent van het bruto binnenlands product te duwen, maar gaf de beste hefboom voor inspraak in dat filiaal ook meteen weg.

De verkoop van de participatie in BNP Paribas zal een financiële beslissing zijn, zoals alle vorige beslissingen om een overheidsbedrijf of -participatie te verkopen. Vanuit dat perspectief is het overigens beter om die participatie in alle stilte te verkopen, met een maximale meerwaarde, zodat de overheid en dus de belastingbetaler nog iets aan de ondergang van Fortis verdient.

Voor de rest zal de discussie over de rol van de overheid in banken en bedrijven eerder voer blijven voor academische discussies. Een echte politieke discussie is in België de voorbije 25 jaar niet gevoerd en zal evenmin snel aan de orde zijn. Dat is natuurlijk ook een politieke keuze. Maar daarom niet meteen de juiste.