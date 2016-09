China wacht niet

De duizelingwekkende kracht en snelheid waarmee China als techgrootmacht doorstoomt, moet een eyeopener zijn. Het is hoog tijd om hier en nu na te denken over hoe we ons moeten voorbereiden op een andere manier van leven en werken.

Vijf jaar geleden liep in China amper iemand met een smartphone rond. Vandaag draait het leven van de Chinezen rond hun gsm: ze betalen er hun busrit of ontbijt bij een straatverkoper mee, ze maken er vrienden mee, ze daten ermee. Vijf jaar geleden was China het land van de massaproductie met goedkope arbeid. Vandaag worden fabrieken er in snel tempo bemand met robotten. Die technologische omwentelingen gaan om meer dan gewoon nieuwe toestellen of diensten, ze leiden tot een compleet andere manier van werken en leven.

Daar moeten we ook hier rekening mee houden. De overschakeling naar elektrische, zelfrijdende wagens zal niet alleen gevolgen hebben voor het wagenpark op onze wegen, maar voor onze hele mobiliteit. Artificiële intelligentie - waar China zwaar op inzet - is niet iets abstracts en futuristisch. Ze zal een heel tastbare impact hebben op hoe we ons huishouden runnen, hoe we werken, hoe we contact hebben met elkaar.

En dat is geen verre toekomst. De problemen bij de verzekeraars AXA België en P&V bewijzen dat we nu al de gevolgen van de digitalisering voelen. We moeten hier en nu antwoorden zoeken op de belangrijke vragen die zich opdringen. Wat zal de impact zijn op onze jobs? Hoe beschermen we onze privacy? Waar kunnen onze bedrijven nog het verschil maken? Welke vaardigheden moeten we onze kinderen leren?

Het is tijd om in actie te schieten.

Angst is daarbij een slechte raadgever. We moeten onszelf wapenen en zaken herdenken omdat de techrevolutie niet tegen te houden is. Maar vooral ook omdat er tegelijk kansen liggen.

Vlaanderen heeft daarbij zeker troeven. De KU Leuven werd onlangs gelauwerd als meest innovatieve universiteit van Europa. De fusie van het Gentse iMinds en het Leuvense IMEC creëert een hightechonderzoekscentrum dat met 3.500 toponderzoekers tot de absolute wereldtop behoort.

Maar dat is niet genoeg. Het ziet ernaar uit dat we in 2020 de Europese norm niet halen om 3 procent van ons bruto binnenlands product in onderzoek en ontwikkeling te investeren, overheid en bedrijven samen. Voor het eerst in een decennium liepen de investeringen in Vlaanderen in 2014 zelfs licht terug.

Als we de rol niet willen lossen, moeten we fors investeren. In deze tijden van beperkte economische groei betekent dat de juiste keuzes maken. Durven te besparen waar het kan en te investeren waar het moet. Het gaat ook om risico’s nemen en als het moet om te durven falen. We hebben nood aan ondernemingszin in de breedste betekenis van het woord. Bij jongeren en bij start-ups, maar ook bij gevestigde bedrijven, bij de overheid en bij onderwijsinstellingen.

Laat deze krant over de duizelingwekkende kracht en snelheid waarmee China in de techwereld doorstoomt een eyeopener zijn. Want de wereld wacht niet. Terwijl we hier discussiëren over de instap van de Chinezen in de stroomnetbeheerder Eandis, is China vandaag al overal in Silicon Valley. We mogen niet aan de zijlijn blijven staan. Het is tijd om in actie te schieten.