Als regeren vooruitzien is, zou de regeringMichel van de sanering van de overheidsfinanciën een topprioriteit moeten maken. Maar het begrotingsbeleid is dagjespolitiek geworden.

De regering-Michel krijgt voor haar hervormingen lof toegezwaaid van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Maar op het rapport prijkt ook een zware onvoldoende. En wel voor een belangrijk vak: begrotingsdiscipline. Het evenwicht op de begroting herstellen was een van de doelen die de regering-Michel zich had gesteld. Maar halfweg de regeerperiode zijn op dat vlak nog geen grote stappen gezet.

Er zijn verzachtende omstandigheden. De aanslagen van 22 maart hebben de economische groei een knauw gegeven, de extra beveiligingsmaatregelen en de vluchtelingencrisis noodzaakten hogere overheidsuitgaven. Maar ook de taxshift heeft een gat in de begroting geslagen, merkt het IMF op. Uit cijfers die De Tijd op een rijtje heeft gezet, blijkt dat de maatregelen waarop de regering had gerekend om de lastenverlaging op arbeid te betalen niet de verhoopte miljoenen opleveren. De opbrengst van de speculatie-, suiker- en kaaimantaks blijft beneden de verwachtingen. En ook de inkomsten van de accijnsverhoging op tabak en alcohol stellen teleur.

De regering-Michel heeft zich rijk gerekend. Het belastingwapen is afgebot. De fiscale druk heeft in ons land een zodanig hoog peil bereikt dat het verhogen van de tarieven of het heffen van nieuwe belastingen alleen maar resulteert in lagere ontvangsten voor de schatkist. Toch lijken de regeringen - ook deze - niet te kunnen afkicken van de drang om te belasten. Omdat het politiek gemakkelijker is dan te schrappen in de overheidsuitgaven.

De belastingdruk is zo hoog dat hogere tarieven of nieuwe heffingen tot minder inkomsten voor de schatkist leiden.

Het IMF dringt erop aan dat de regering een geloofwaardige begroting 2017 opstelt. Dat wil zeggen: gebaseerd op realistische hypothesen, én met maatregelen die de beoogde resultaten opleveren. Het heeft inderdaad geen zin om de gaten in begroting te dichten met geperforeerde stoppen. Besparingen moeten de overheidsuitgaven doen dalen, belastingen moeten inkomsten opleveren.

Het IMF laat er geen twijfel over bestaan: de gezondmaking van de overheidsfinanciën moet in de eerste plaats gebeuren door de uitgaven aan te pakken. België is een kampioen in overheidsuitgaven, maar scoort niettemin niet goed voor de dienstverlening door de overheid en voor de bestrijding van de sociale problemen.

De opdracht is duidelijk: de regering moet de begrotingssanering ernstig aanpakken en de focus vooral richten op het verminderen of ten minste het beheersen van de uitgaven.

Het ziet er echter niet naar uit dat deze coalitie deze taak nog op haar schouders wil nemen. Elke discussie over concrete begrotingsmaatregelen leidt meteen tot een kletterende ruzie tussen de regeringspartijen. De ploeg-Michel lijkt zich tevreden te stellen met één economische trofee: dat ze de jobmotor weer op gang heeft gekregen.

De begrotingssanering wordt op de lange baan geschoven. Dat is een probleem voor later, voor anderen. Het begrotingsbeleid is dagjespolitiek geworden.