De gemiste kans van deze legislatuur

België heeft een uitzonderlijke kans om via een eenvoudiger vennootschapsbelasting jobs en meer belastinginkomsten te creëren. En we zijn ze aan het missen.

Soms lijkt het alsof de zogenaamde centrum-rechtse regering van premier Charles Michel dankzij CD&V even tripartite is als de vorige ploeg onder leiding van premier Elio Di Rupo. Als een centrumrechtse regering de vennootschapsbelasting al niet kan vereenvoudigen en verlagen, wie dan wel?

Het is ondertussen van januari vorig jaar geleden dat federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een lans brak voor de hervorming. De redenen die toen werden gegeven, zijn nog altijd valabel: de Belgische vennootschapsbelasting is een winkel met hoge prijzen maar veel kortingen. De hoge prijs is het onaantrekkelijke tarief van 33,99 procent, de kortingen zijn onder meer de notionele intrestaftrek en het vroegere systeem van overwinstrulings, een Belgische vrijstelling op de winst die dankzij internationale activiteiten is behaald.

Het probleem met onze winkel is dat de kortingen zijn verdwenen. De Europese Commissie trok vorig jaar een dikke streep door het systeem van de overwinstrulings, terwijl de rente zo laag staat dat de notionele intrestaftrek nauwelijks nog iets oplevert. Dat blijkt ook uit de trend dat de financiële vehikels van multinationals ons land verlaten.

We zitten te veel vast in de perfide redenering dat bedrijven geen cadeaus mogen krijgen.

Kan de Belgische economie zonder die vehikels? Op zich wel, maar het punt is breder dan dat. Nieuwe multinationals die hun vleugels in Europa uitslaan, zoals Uber, vinden niet de weg naar ons land. Ze gaan naar Nederland of Luxemburg. De laatste keer dat we er nog in slaagden internationale activiteiten aan te trekken, was net toen de notionele intrestaftrek werd ingevoerd. Het zijn eerste stappen, waarop je verder kan bouwen.

De ervaring leert dat een aantrekkelijker systeem ons niet eens op kosten hoeft te jagen: in de jongste tien jaar waarin de notionele intrestaftrek haar intrede deed, stegen de opbrengsten van de vennootschapsbelasting met 40 procent, terwijl de economie trager groeide. Dat zijn inkomsten die elders niet moeten worden gezocht.

Maar bovenal is België een immense kans aan het missen. In Nederland, Frankrijk en Duitsland moeten de bedrijven dit jaar leven met de onzekerheid van verkiezingen. In het VK moeten ze leven met de onzekerheid van de brexit. En in de VS blijft het onduidelijk hoe Trumps plannen om de vennootschapsbelasting te hervormen zullen uitdraaien.

In die onzekere wereld kan België een eiland van stabiliteit, fiscale eenvoud en aantrekkelijkheid worden. Maar we moeten het willen. Blijkbaar zitten we zo verstrikt in de perfide redenering dat bedrijven geen cadeaus mogen krijgen dat we onszelf in de voet schieten door deze kans niet te grijpen.