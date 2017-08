De nomaden van de jihad

De aanslag van Barcelona zindert na. Het vermoedelijke brein van de aanslag was een imam die ook Vilvoorde aandeed. Hij symboliseert het nomadenschap van de jihad.

Het staat nu wel vast dat een grote terreuraanslag in Barcelona is voorkomen. Niet omdat de veiligheidsdiensten het terreurnetwerk op tijd hebben ontdekt, maar omdat in Alcanar een grote voorraad gasflessen per ongeluk ontplofte. Dat leidde tot een kettingreactie waarbij werd overgegaan tot een aanslag met een bestelwagen in Barcelona en een personenwagen in Cambrils.

De vraag is of het wanhoopsdaden zijn van jihadi's die hun plannen doorkruist zien, waardoor ze naar 'eenvoudiger' middelen grijpen om aanslagen te plegen, zijnde voertuigen en messen, in plaats van bommen en wapentuig.

De aanslag op de Bataclan in Parijs op 13 november 2015, en wat eraan vooraf ging, was duidelijk goed uitgevoerde commandoterreur. In Brussel op 22 maart 2016 was de organisatie al veel meer zoek. Nice op 14 juli 2016 was wellicht de ommekeer. Een vrachtwagen, door een eenzaat bestuurd, maakte nog verschrikkelijk veel slachtoffers, maar de organisatie ontbrak.

Wat bleef zijn netwerken waar vaak dezelfde namen opduiken. Netwerken die in een vloeiende beweging in België, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië en nog wat landen terug te vinden zijn. Maar net als in de officiële islam zelf, is de organisatie niet eenduidig of gestructureeerd.

De echte bestrijding van de terreur ligt nog steeds op het lokale vlak.

De terreur van de jihadi's lijkt zich terug te trekken tot kleinere groepjes of netwerken die eerder een tijdelijk verband zijn. Er is altijd wel terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) die de aanslagen opeist voor eigen propaganda, maar die opeisingen lijken steeds minder geloofwaardig. IS stevent in Irak en Syrië op een militaire nederlaag af, dat vermindert duidelijk de capaciteiten van de terreurgroep.

De terreurdreiging lijkt daarmee in een nieuwe fase te komen. De aanslagen mogen dan minder voorbereid en uitgewerkt zijn, de dreiging blijft. En omdat kleinere groepjes of zelfs eenzaten naar terreur grijpen, is die dreiging nog moeilijker te bezweren.

De veiligheids- en ordediensten in Europa slagen er steeds beter in de netwerken in kaart te brengen. Maar dat gebeurt meestal pas na een aanslag.

De echte bestrijding van de terreur die steeds meer een nomadisch karakter begint te krijgen, ligt nog steeds op het lokale vlak. Het gaat erom aandachtig te zijn om vreemde gebeurtenissen, die bijvoorbeeld kunnen wijzen op radicalisering, tijdig op te merken en aan te pakken.

De Europese grenzen zijn poreus. Europa is nu eenmaal een grote open ruimte geworden. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de verschillende nationaliteiten die getroffen werden door de aanslagen in Barcelona. Die grenzen dichten is onbegonnen werk, tenzij men de principes van vrij verkeer van mensen en goederen opgeeft. Dus wordt de bewaking van het lokale essentieel.

De moslimgemeenschap in Vilvoorde was zelf gealarmeerd door de komst van een vreemde imam, die jaren later in Spanje opduikt. Het is die reflex die de terreurbestrijding kan aanscherpen.

Als er vreemde nomaden neerstrijken, dan moet de waakzaamheid groot zijn. Dat is nu geen evidentie, te vaak wordt op hoogtechnologie vertrouwd om de terreur te ontmantelen. Die technologie is ongetwijfeld nodig, maar volstaat niet. Lokale waakzaamheid, en voldoende mensen op het terrein zijn een onmisbare aanvulling daarop om het tij te keren.