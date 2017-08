De Franse regering heeft haar arbeidsmarkthervorming klaar. Nu komt de ultieme test of president Emmanuel Macron ook een echte hervormer is, zoals hij graag beweert.

De hervormingen die de Franse regering gisteren voorstelde, lijken op het eerste gezicht vrij bescheiden. Maar in een sociaal verstard land als Frankrijk betekenen ze een ware revolutie. President Macron heeft een punt als hij zegt dat hij ‘drie decennia inefficiëntie’ moet inhalen. De Franse arbeidswetgeving is verstikkend, alleen al door haar omvang: het gaat om meer dan 3.200 pagina’s waarover ruim 7.200 artikelen zijn uitgesmeerd. Je moet aardig wat moed hebben om überhaupt een zaak te beginnen in Frankrijk.

Bovendien is het Franse sociaal overleg al geruime tijd doodziek. Eindeloze procedures en behoudsgezinde vakbonden remmen het bedrijfsleven af. Bij gebrek aan een goed sociaal overleg wordt ook vaak het stakingswapen gehanteerd. De sociale revolte blijft een grote factor in Frankrijk, zoals menig president heeft mogen ondervinden.

In het land spreekt men dan ook graag over de ‘vijfde ronde’. Na twee rondes in de presidentsverkiezingen en nog eens twee voor de parlementsverkiezingen volgt meestal in de herfst erop de vijfde ronde. Een krachtmeting over de plannen van de nieuwe president met ‘de straat’: de manifestaties en acties van de vakbonden en oppositie.

Macron zal niet ontsnappen aan die Franse politieke wet. Hij heeft vanaf het begin aangekondigd dat hij de arbeidsmarkt wilde hervormen om op die manier het bedrijfsleven meer ruimte te geven en zo de al te hoge Franse werkloosheid terug te dringen. Die hervorming ligt nu op tafel.Het verzet is ook al aangekondigd. Enkele grote vakbonden roepen nu al op tot acties. Dat zullen wellicht niet alleen manifestaties zijn, maar ook stakingen.

Een mislukking van de hervorming zou dodelijk zijn voor het politieke imago van Macron.

Voor Macron is het zaak om dan door te zetten en niet te plooien. Als hij wijkt voor zijn hervormingen van de arbeidsmarkt, mag hij meteen de rest van zijn politieke agenda opbergen. Dat zou niet alleen dodelijk zijn voor het politieke imago van Macron, het zou nog maar eens het beeld bevestigen van een Frankrijk dat niet wil veranderen en compleet vastgeroest zit.

Een dergelijke mislukking is niet alleen erg voor Frankrijk. Na zijn verkiezing in mei werd de nieuwe Franse president in de rest van Europa binnengehaald als de vaandeldrager van de nieuwe politiek. Macron hield niet alleen het populisme tegen, hij zou ook de politiek grondig moderniseren. Onderuitgaan betekent meteen de vernietiging van het beeld van de jonge hervormer.

De ex-bankier speelde tijdens de zomer al een belangrijk stuk politiek kapitaal kwijt. Amper 40 procent van de Fransen heeft nog vertrouwen in hem. De jonge president bleek tijdens de eerste maanden van zijn mandaat ook autoritair en gesloten te zijn.

Als Macron zijn hervormingen wil doorvoeren, moet hij absoluut het vertrouwen van de Fransen terugwinnen. Maar hij moet ook een manier vinden om de sociale dialoog weer op gang te brengen in zijn land. Het is daar dat het schoentje echt knelt.

De Franse president rekent erop dat hij samen met de Duitse kanselier Angela Merkel Europa kan moderniseren en hervormen. Als hij dat wil, moet hij voldoende geloofwaardigheid hebben. En die kan Macron alleen behalen door de vijfde ronde te winnen. Hij won met sprekend gemak de vier vorige rondes. Ditmaal kan het wel eens een pak moeilijker worden.