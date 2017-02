De Trump-strategie

Week twee van Donald Trump in het Witte Huis en politici, bedrijfsleiders en media zoeken krampachtig een houding. Nochtans is het simpel: de spelregels veranderen niet.

Koning Filip riep deze week op geen muren op te trekken, een Antwerps café haalde de wereldpers door Amerikaanse frisdranken en chips te boycotten, de regeringsleiders en staatshoofden van de EU28 zochten een nieuwe strategie tegenover de VS, de N-VA riep op niet hysterisch te doen en Amerikaanse supermarkten waarschuwden dat protectionisme de man in de winkel zal treffen. Er is geen ontkomen aan: de Amerikaanse president Donald Trump is overal. En overal waar hij is, roept hij controverse op.

Ook de media dreigen deel van de controverse te worden. Niet verwonderlijk: Trump, het staatshoofd van het economisch en militair machtigste land ter wereld, haalde de voorbije weken uit naar ‘oneerlijke’ journalisten. Zijn woordvoerder omschreef de matige opkomstcijfers voor de inauguratieplechtigheid als ‘alternatieve feiten’. Zijn hoofdstrateeg zei dat de pers voortaan tot de ‘oppositie’ behoort.

Als Vlaams nieuwsmedium voelen we ons even goed aangesproken. De Verenigde Staten zijn de belangrijkste investeerder in onze regio. Via de NAVO zijn ze de belangrijkste financier van onze defensie. En ze zijn onze belangrijkste exportmarkt buiten de EU. De Tijd heeft een vaste correspondent in de VS. En de voorbije twaalf maanden werd de naam ‘Donald Trump’ 1.800 keer vermeld in onze berichtgeving.

Dit gaat met andere woorden ook over ons. Nochtans is de conclusie eenvoudig. Het belangrijkste is dat de spelregels niet veranderen. De Amerikaanse president mag dan wel de wereldwijde pers tot oppositie verklaren, dat betekent niet dat Trump onze oppositie wordt.

Als de Amerikaanse president zinvol beleid voert, zoals investeringen in infrastructuur, zullen we in De Tijd daarover berichten. Feiten zijn heilig. We verifiëren ze, we omschrijven ze zo exact mogelijk en onderbouwen ze met zo veel mogelijk bronnen.

Opinie is vrij. Om de wereld beter te begrijpen, blijven we het belangrijk vinden ideeën te verdedigen en te bestrijden, zodat uit het botsen der elementen het licht kan ontstaan. Daarbij staan onze waarden centraal: met een openheid van geest; met eerbied voor het individu, het ondernemerschap en de spelregels van de democratische rechtsstaat; en met verdraagzaamheid als uitgangspunten.

Het enige wat veranderd is, is dat die waarden onder druk staan. Daarom is het nodig ze expliciet te herhalen. Het enige wat veranderd is, is dat zelfs vanuit het politieke machtige Witte Huis de feiten er niet helemaal meer toe doen. Daarom is het nodig te herhalen dat ze het enige vertrekpunt zijn om de wereld te kunnen begrijpen.