De barbaren in uw keukenkast

Het Amerikaanse Kraft Heinz doet een overnamebod op het Brits-Nederlandse Unilever. Als dat lukt, komen nog meer producten in uw keukenkast van hetzelfde bedrijf.

Het bod van Kraft werd prompt verworpen door Unilever, dat er noch financieel, noch strategisch brood in ziet. Maar zoals bij elke goede bieding begint Kraft Heinz laag en is er marge genoeg om het bod op te drijven. Als de deal - die nu gewaardeerd wordt op 135 miljard euro - doorgaat, zou hij de grootste ooit zijn in de voedingsbranche. Hij zou een nieuwe gigant creëren en een rijke waaier aan bekende producten onder één dak brengen.

De reden waarom Kraft Heinz in Europa komt shoppen, valt niet ver te zoeken. De rek is uit de markt van de consumptiegoederen en een overname is de beste manier om groei te creëren. Overnemen, kosten knippen en winstmarges verhogen. Het is een eenvoudig recept dat nog altijd werkt. Maar het gigantisme in de sector wordt beangstigend.

Een tweede reden is financieel. Kraft Heinz kan bijna gratis tientallen miljarden schulden aangaan met dank aan het al jaren volgehouden gratisgeldbeleid van ’s werelds centraal bankiers. Pakweg 3 procent rente betalen om activa te verwerven die een veelvoud daarvan opbrengen, je moet gek zijn om dat niet te doen. Vooral de Europese Centrale Bank laat de geldpersen hard draaien en verzwakt zo de euro. Daarbovenop is er nog eens de brexit waardoor ook het pond kelderde. Het gevolg: de Europese bedrijven zijn koopjes voor hun Amerikaanse concurrenten.

Bedrijfseconomisch houden megafusies steek, maatschappelijk zijn er alleen minwaarden.

Bedrijfseconomisch houden megafusies met hun potentieel aan kostenbesparingen steek, maatschappelijk zijn er alleen minwaarden. De neiging naar oligopolies is een groeiende trend in veel sectoren. Dat betekent minder concurrentie en uiteindelijk hogere prijzen voor de consument. Megafusies in chemie, farmacie, voeding, dranken enzovoort verstoren de normale marktwerking. Dat is een kwalijk neveneffect van het beleid van de centrale banken.

Eind jaren 80 werd een homerisch beursgevecht geleverd voor RJR Nabisco, een tabaks- en voedingsconglomeraat waar later... Kraft uit ontstond. De vijandige overname, volledig gefinancierd door rommelobligaties, was brutaal en werd prachtig beschreven in de klassieker ‘Barbarians at the Gate’.

De barbaren zijn terug. Ze hebben geen behoefte meer aan rommelpapier, de ‘gewone’ schuld kost niets. Het lot van Unilever is nog niet bezegeld. Door een erfenis uit het verleden zit een pak stemrechten bij Unilever bij de verzekeraars Nationale Nederlanden en ASR. Bij deze laatste is de meerderheid in handen van... de Nederlandse overheid. Den Haag heeft dus nog een hefboom. Maar als de overname lukt, begint een fusiegolf. De nieuwe barbaren staan dan aan de poort, met zakken vol gratis geld.