De ezel en de steen

Bezin voor je eraan begint. Een tobintaks die niet internationaal van toepassing is, dreigt een symboolbelasting te worden waarmee België zich weer eens in de voet schiet.

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. Maar leert ook onze regering uit haar fouten? Kort nadat de regering-Michel de speculatietaks heeft afgevoerd omdat die onwerkbaar was en de schatkist meer geld kostte dan opbracht, onderhandelt ze met negen andere Europese landen over de invoering van een taks op financiële transacties, de tobintaks. Het zou onverstandig zijn die plannen door te zetten.

Een belasting op financiële transacties is een maatregel die enkele niet-gouvernementele organisaties al jaren promoten. Door de bankencrisis van 2008 kwam ze ook op de politieke agenda.

Het idee is niet dwaas. Door wat zand te strooien in het raderwerk dat reusachtige financiële stromen in een duizelingwekkend tempo internationaal rondstuwt, zonder dat de reële economie daar onmiddellijk baat bij heeft, zal dat raderwerk een beetje vertragen en kan het risico op financiële ontsporingen beperken. Zo’n heffing, een minieme, kan veel opleveren, gezien de grote bedragen die in de financiële wereld worden rondgepompt. Met die inkomsten kunnen allerlei dringende maatschappelijke noden worden gefinancierd.

Er is één zwak punt. Zo’n belasting is alleen werkbaar als ze internationaal wordt ingevoerd, in alle landen. Als in het internationaal financiële verkeer maar enkele tolpoorten worden opgericht, zal dat verkeer snel wegen opzoeken waarlangs het aan de heffing kan ontsnappen. Dat is het grote manco van het voorstel dat nu op tafel ligt: slechts tien Europese landen spreken er nog over, waaronder Frankrijk en Duitsland. Maar het Verenigd Koninkrijk doet dat niet en Nederland en Luxemburg evenmin.

In die omstandigheden met de taks op financiële transacties doorzetten, heeft geen zin. Het wordt dan een symboolbelasting waarmee de eenzame initiatiefnemers zichzelf in de voet schieten. De belasting zal op de hoofden van de spaarders en de beleggers in die landen terechtkomen, financiële stromen zullen worden verlegd om die landen te ontwijken.

De taks zal fors vreten aan het rendement van de pensioenbeleggers, waarschuwt de vereniging van pensioenfondsen in ons land. Febelfin, de belangenorganisatie van de financiële sector, ziet een bedreiging voor de al zwakke positie van Brussel als financieel centrum.

De regering mag die bedenkingen en bezwaren niet wegwuiven. Ze mag zich niet blind door ethische overwegingen laten leiden, ze moet de gevolgen van de taks voor de spaarders, de beleggers en de kredietnemers in ons land, voor de financiële sector en de economie zorgvuldig in kaart brengen.

Dat ons land een van de pleitbezorgers voor de belasting is, is goed. Maar we moeten niet naïef zijn. We stappen het best niet mee in een slecht ontworpen symbooltaks die haar doel niet bereikt. We moeten het idee ook niet helemaal opgeven. De Belgische regering kan blijven ijveren voor een pan-Europese of internationale financiële transactietaks, ook al is dat een werk van lange adem.