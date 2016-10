De harde weg

Terwijl de Britse premier Theresa May voor een ‘harde brexit’ kiest, waarschuwt het Interna¬tionaal Monetair Fonds voor de zware gevolgen van het oprukkende protectionisme.

De Britse premier May maakte zondag duidelijk dat ze in maart 2017 de echtscheidingsprocedure met de Europese Unie in gang zet. Ze kiest zo voor een snelle en harde brexit: over 2,5 jaar moet het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten.

Britse critici verwijten May dat ze het onverstandig heeft gespeeld. Door zelf de datum aan te geven verspeelt ze een belangrijke troefkaart in de discussie met Europa. Maar wellicht was de politieke druk zo groot dat ze een datum voorop móést stellen. Vooral haar eigen Conservatieve partij wil snel werk maken van de brexit.

Maar niemand lijkt een idee te hebben waar de onderhandelingen moeten uitkomen en de Britten hebben geen scenario klaarliggen. Die onzekerheid destabiliseert het pond. De Britse munt verloor sinds het referendum op 23 juni al 13 procent van haar waarde tegenover de euro, en 14 procent tegenover de dollar. Voorlopig is dat goed nieuws, want de export wordt goedkoper. Maar eenmaal buiten de Europese Unie wordt die export moeilijker en onvermijdelijk duurder omdat de Britten zichzelf dan buiten de een¬gemaakte markt hebben gewerkt.

Dat toenemend nationalisme in handel en immigratie baart het Internationaal Monetair Fonds zorgen. In zijn herfstvooruitzichten waarschuwt het IMF dat het economisch herstel bemoeilijkt kan worden door het oprukkende protectionisme in vooral de rijke landen. De brexit wordt als voorbeeld gegeven van die gevaarlijke tendens.

Door het trage en ongelijke herstel van de economie is de ongelijkheid in rijke landen toegenomen. De lagere inkomens zien nauwelijks herstel, terwijl de hogere inkomens wel de vruchten van de globalisering plukken. Die ongelijkheid speelt populistische partijen in de kaart. Ze geven de globalisering de schuld van alles en roepen op de grenzen te sluiten voor vrijhandel en immigratie. Het fenomeen rolt als een golf over heel Europa en is ook in de Amerikaanse verkiezingscampagne een belangrijk thema.

Het IMF vreest dat het oprukkende protectionisme de economische malaise nog zal vergroten en dat de weg naar een duurzame groei nog verderaf zal liggen naarmate het protectionisme aan belang wint.

Het antwoord op de (economische) muren die weer opgetrokken worden, ligt niet voor de hand. Het vraagt een grote economische samenwerking die gericht is op een duurzaam herstel van de economie. Op dit moment is daarover geen consensus te vinden, en al helemaal niet in Europa.

Bovendien is het IMF niet blind voor de nadelige gevolgen van de globalisering en pleit het voor gerichte sociale programma’s die de getroffen groepen moeten begeleiden. Ook daar is weinig van te merken. De brexit bezwaart niet alleen de toekomst van de Europese Unie, hij geeft economisch nog eens het slechte voorbeeld aan de rest van de wereld. De uitstap van de Britten wordt nog hard, en niet alleen voor hen.