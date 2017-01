De les van Poupehan

De herstelplannen voor de Belgische economie werden in de jaren 80 uitgetekend tijdens enkele geheime meetings in een chalet in het Ardeense dorpje Poupehan. 35 jaar later kunnen we daar nog iets van leren.

Eerst en vooral: nostalgie is voor niets goed. De manier waarop toenmalig premier Wilfried Martens samen met zijn kabinetschef Fons Verplaetse (later gouverneur van de Nationale Bank ), ACV-voorzitter Jef Houthuys en bankier Hubert Detremmerie de herstelmaatregelen bedisselden die België er in de crisisjaren 80 bovenop moesten helpen, was op z’n zachtst gezegd ontransparant, op z’n scherpst gezegd ondemocratisch. Het waren andere tijden, tijden van politieke elites en - jawel - minder alomtegenwoordige media.

Toch valt er van die geheime sessies in de Ardeense bossen vandaag nog iets te leren. Namelijk: we geraken nergens zonder gemeenschappelijk doel. Zonder een strategie die verenigt meer dan dat ze verdeelt. Zonder dat eerst met alle belanghebbenden wordt afgeklopt wat bereikt moet worden en dat iedereen bereid is zich daarvoor in te zetten. De herstelmaatregelen in de jaren 80 konden enkel slagen omdat vakbondsman Houthuys meestapte in de logica dat er iets moest gebeuren. Dat pijnlijke ingrepen op de korte termijn op de lange termijn voor iedereen beter zouden zijn.

Vandaag, 35 jaar later, slagen we er maar niet in de korte termijn te overstijgen. Dus blijven we hangen in maatregelen die ons onvoldoende voorbereiden op de uitdagingen waar we voor staan.

We zitten in een chronische impasse die we lang niet serieus genoeg nemen.

Natuurlijk, de crisis in de jaren 80 was acuut. Het begrotingstekort piekte op een onwaarschijnlijke 16 procent en de werkloosheidsgraad bedroeg 14 procent. Maar vandaag zitten we in een chronische impasse die we lang niet serieus genoeg nemen. Niemand ontkent dat deze regering al stappen heeft gezet. Maar ze zijn onvoldoende. De rentemeevallers zijn niet gebruikt om het huis weer op orde te zetten, de ambitie van een begroting in evenwicht is gelost, nochtans onontbeerlijk als we ons echt willen wapenen tegen de oplopende vergrijzingsfactuur waaraan niet te ontkomen is. Als we het nu niet doen, wordt het alleen maar pijnlijker.

Waarom wil het niet lukken? Omdat we maar niet uit de logica van de verdeeldheid geraken. Het lukt al niet in de regering, laat staan dat de politiek erin slaagt vakbonden en werkgevers mee in bad te trekken. We slagen er niet meer in ons te verenigen rond één doel: onze welvaart vrijwaren.

Dat is waarom we weer naar Poupehan zijn getrokken en de nieuwe generatie beleidsmakers, bedrijfsleiders en economen om de tafel hebben gezet. Het is hoog tijd om uit de impasse te breken en een nieuw sociaal-economisch pact voor de toekomst te maken.