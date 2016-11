De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil er nog een een vierde ambtstermijn bij doen. Het wordt de moeilijkste van de vier. Merkel erkende dat zelf: 'Dit wordt de moeilijkste verkiezing sinds de hereniging'.

Angela Merkel maakte zelf een einde aan de spanning door zondagavond aan te kondigen dat ze voor een vierde ambtstermijn en eveneens voor het voorzitterschap van haar christendemocratische partij CDU gaat.

Politiek zijn er voor de CDU weinig andere opties: er staat niet echt een opvolger klaar voor Merkel. Ook de altijd kritische en soms balorige Beierse zusterpartij CSU verwelkomde haar kandidatuur.

De Amerikaanse president, Barack Obama, hief haar vorige week op het schild als het baken van de vrije westerse democratie. Dat is misschien wat overdreven, maar het is wel zo dat Merkel stilaan de ouderdomsdeken wordt in de Europese politiek.

Merkel gedroeg zich meer als een curator dan als een echte leider die een uitweg zoekt uit de crisis.

In Duitsland zelf ligt ze onder vuur. Haar 'Willkommenskultur' wordt haar aangerekend en vaak als oorzaak gezien van de opstoot van de extreemrechtse, populistische AfD. De AfD is de eerste rechtse partij in Duitsland die rechtser is dan de CDU/CSU en een respectabel aantal stemmen kan verzamelen.

Bovendien heeft Merkel economisch geen opzienbarende dingen gedaan. Essentieel heeft ze de economische agenda van haar sociaaldemocratische voorganger Gerhard Schröder uitgevoerd. De obsessie van haar minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, om de 'zwarte nul' te halen op begrotingsvlak, voorkomt dat Duitsland onder het bewind van Merkel grote investeringen deed.

Door de financiële en de eurocrisis kreeg Duitsland een gigantisch cadeau op het vlak van de overheidsschuld. Sinds 2008 zou niet minder dan 122 miljard euro aan rentelasten zijn bespaard. Daar is bijzonder weinig mee gedaan.

Door de eurocrisis werd Merkel de onbetwiste leider van Europa en zeker van de eurozone. Dat was niet eenvoudig. De immer bedachtzame politica kon soms eindeloos een beslissing voor zich uitschuiven. Ze gedroeg zich meer als een curator dan als een echte leider die een uitweg zoekt uit de crisis. De vraag is bovendien nog maar of de crisis bedwongen is.

De eurocrisis maakte veel economische slachtoffers in verschillende Europese landen. Gecombineerd met de immigratiecrisis zorgde dat voor een opstoot van het populisme aan beide zijden van het politieke spectrum. Daarmee verdween de zekerheid voor en het geloof in het politieke establishment.

Niemand kreeg veel kans om uit de schaduw van Merkel te groeien. Op dat vlak is de Oost-Duitse een keiharde traditionele machtspoliticus.

De verkiezing van Donald Trump tot president van de VS is op dat vlak nog maar een begin. In Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn er volgend jaar belangrijke verkiezingen en Italië flirt met een vervroegde stembusslag. De Britten verlaten het Europese kamp. Een erg onzekere periode breekt dus aan.

Merkel biedt met haar kandidatuur standvastigheid. Maar de vraag kan ze die in haar vierde termijn ook volhouden? In zekere zin moet de Duitse politica sommige demonen bedwingen die ze zelf heeft opgeroepen.

De coalitievorming na de Duitse verkiezingen is zeker niet evident volgend jaar. De 'grote coalitie' is een formule die stilaan uitgewerkt is: de sociaaldemocraten van de SPD lijken niet bereid om 'Mutti' een extra ambtstermijn te gunnen. De alternatieven zijn niet zo dik gezaaid in een politiek diep verdeeld land dat ook Duitsland inmiddels geworden is.

Voor de stabiliteit van Europa is het goed nieuws dat Merkel een nieuwe termijn wil uitdienen. Maar het is ook een teken dat de politieke vernieuwing in Duitsland nog niet voor morgen is.

Ze hijst zich op het niveau van illustere voorgangers als Konrad Adenauer en haar politieke mentor Helmut Kohl.

Die bloedarmoede in de Duitse politiek is geen goed teken. Al heeft de kanselier daar zelf voor gezorgd. Niemand kreeg veel kans om uit de schaduw van Merkel te groeien. Op dat vlak is de Oost-Duitse een keiharde traditionele machtspoliticus. Dat staat in contrast met haar gemoedelijke 'Mutti'-imago.

Een nieuwe ambtsperiode voor Merkel is goed omdat er gewoon geen alternatief is, niet voor Duitsland, niet voor Europa. Maar het kan voor haar de ambtstermijn te veel worden. Ze hijst zich dan wel op het niveau van illustere voorgangers als Konrad Adenauer en haar politieke mentor Helmut Kohl. De vraag is maar of ze politiek ook die hoogte haalt. Adenauer leidde Duitsland uit de donkere nazitijd, Kohl verenigde Duitsland en Europa.

Merkel moet nog steeds de eurocrisis volledig uitgommen, de immigratiecrisis bedwingen en Duitsland en Europa een nieuw elan geven. Dat is een loodzware agenda: haar vierde ambtstermijn wordt daarom de moeilijkste.