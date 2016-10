De schizofrenie in handelsrelaties

Nu de Waalse regering zich tot kampioen van het verzet tegen vrijere handel heeft gekroond, kan ze zich weer volop toeleggen op de uitvoerpromotie en op het aantrekken van buitenlandse investeringen.

Als de politieke symbolenstrijd gestreden is en de overwinning binnengehaald, moet je de knop kunnen omdraaien en weer voorrang geven aan de business. Luttele dagen nadat Waals minister-president Paul Magnette en zijn regering zich in de internationale schijnwerpers hebben gewerkt met hun verzet tegen vrije handel, trekt een Waalse delegatie met Brussel en Vlaanderen naar Iran om te kijken of er zaken kunnen worden gedaan nu de internationale sancties tegen dat land grotendeels zijn opgeheven.

Dat het belangrijk voor de Waalse economie en voor de werkgelegenheid is dat Waalse bedrijven hun producten ook in het buitenland kunnen slijten, dat begrijpt een man als Paul Magnette wel. Hij is er niet blind voor dat de Vlaamse exportsuccessen een factor zijn die de Vlaamse economie doen floreren. Wat de PS-politicus blijkbaar moeilijker inziet, is dat handel een tweerichtingsverkeer is. Je kunt niet eisen dat andere landen hun grenzen openstellen voor jouw producten terwijl jij de jouwe gesloten houdt voor wat zij produceren. Dat moet hij nog leren.

Nadat enkele aanpassingen zijn gebeurd, heeft Magnette het CETA-handelsverdrag van Europa met Canada uiteindelijk toch aanvaardt. Maar hij maakt zich sterk dat hij met zijn verzetsactie de doodsteek heeft gegeven aan dat andere vrijhandelsverdrag dat op de Europese agenda staat, het TTIP-akkoord met de Verenigde Staten. Dát is de grote trofee die hij nu claimt.

Waalse excellenties zullen echter wel van de partij zijn als prinses Astrid begin december aan het hoofd van een Belgische economisch missie naar Texas trekt. Eerst zichzelf op de borst kloppen als de doodgraver van het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de VS. Maar zich vervolgens onder de rokken van de prinses verstoppen om toch een paar graantjes te gaan oprapen op de interessante Amerikaanse markt. Het is een niet-consequente, schaamteloos opportunistische en hypocriete houding.

Schizofrenie is niet ongewoon in handelsrelaties. Een geplande economische missie in het voorjaar van 2017 naar de Filipijnen is afgeblazen, omdat men prinses Astrid niet in een lastig parket wil brengen doordat ze de hand zou moeten drukken van de niet onbesproken Filipijnse president Rodrigo Duterte. De exportdiensten van de drie gewesten in ons land organiseren de missie dan maar zelf, onder eigen vlag.

We gaan interessante handelsopportuniteiten en de mogelijkheid om geld te verdienen toch niet aan onze neus voorbij laten gaan wegens morele bezwaren of politieke symbolen? Zo dwaas zijn zelfs de PS-politici niet.