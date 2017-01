Donald J. Trump wordt vandaag ingezworen als 45ste president van de VS. Hij is niet alleen de oudste president bij zijn inauguratie, maar ook de meest controversiële.

Trump schoot als een komeet de Amerikaanse politiek in. Als politieke neofiet veroverde hij de Republikeinse partij en nadien het Witte Huis. Sinds zijn verkiezing is hij geheel zichzelf gebleven: grofgebekt en autoritair liet hij zijn Twitterboodschappen van maximaal 140 karakters los op de rest van de wereld.

De nieuwe president is de contradictie in persoon. De schatrijke vastgoedtycoon, gepokt en gemazeld op Wall Street, won de verkiezingen met een harde retoriek tegen de elite, het financiële establishment en de politiek in Washington. Zijn programma bulkt van de contradicties, wat het erg moeilijk maakt om het verloop van zijn presidentschap te voorspellen. Tot nu toe heeft hij niets van zijn strijdpunten afgezwakt, integendeel. Hij heeft een electoraat gevonden dat de traditionele politiek beu is, en Trump zal zijn kiezers geven wat ze willen.

Dat is slecht nieuws voor Europa. Trump staat vijandig tegenover de Europese Unie en gebruikt Duitsland als doelwit om de EU uiteen te spelen. Hij steunt volop de brexit en staat gunstig tegenover de Russische president Vladimir Poetin. Bovendien belooft hij een terugkeer naar het protectionisme. Niet alleen een handelsoorlog met China staat op het programma, ook eentje met Europa is blijkbaar op komst.

Het lijkt het einde van een tijdperk. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog gold de ‘Pax Americana’ in Europa. Maar Trump vindt de militaire alliantie NAVO ‘achterhaald’ en vrijhandel met de VS behoort kennelijk tot het verleden. De nieuwe Amerikaanse president plaatst de EU voor een grote uitdaging. En daar stopt het niet. De anti-Europese taal en het protectionisme gieten olie op het vuur van de eurosceptici en de populisten die geloven dat nationalisme en protectionisme de oplossing zijn. Met een reeks belangrijke Europese verkiezingen voor de boeg kan hij dus een grote inspiratiebron worden.

Europa heeft er dus een uitdaging bij, na de brexit, de vluchtelingencrisis, de opkomst van het populisme, de terreur, de smeulende eurocrisis en nog wat dossiers. Zal het verzwakte Europa daar een antwoord op vinden?

De echte hamvraag is of Trump voldoende politieke steun vindt in het Congres om zijn politieke agenda uit te voeren. Niet alle Republikeinen zijn overtuigd van alle programmapunten van de nieuwe president. Ook een meerderheid van de Amerikanen staat sceptisch tegenover Trump. Nooit eerder was een Amerikaanse president zo onpopulair bij zijn aantreden. Trump heeft dus werk voor de boeg om te overtuigen.

In 2009, toen zijn voorganger Barack Obama aantrad, waren de verwachtingen onrealistisch hoog. Obama kon ze dan ook niet waarmaken. Acht jaar later zijn de verwachtingen voor Donald Trump bijzonder laag. Dat biedt de nieuwe president een ruime marge om positief te verrassen. Maar voor hetzelfde geld stevenen we af op het ergst denkbare scenario. Welke richting we ook uitgaan, het worden spannende tijden.