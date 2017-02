Doorgaans dient de Dorpsstraat als inspiratie voor de Wetstraat. Maar nu is het omgekeerd en roept de Wetstraat de politici uit de Dorpsstraat tot de orde. De vraag is of dat lukt.

Als in de politiek ‘de Wetstraat’ botst met ‘de Dorpstraat’, zijn het meestal de politici uit de eerste groep die hun voeling hebben verloren met de burger, terwijl de lokale politici wel nog weten wat leeft. Nu is het omgekeerd. Vanuit ongeveer alle partijhoofdkwartieren in Brussel kwam gisteren de boodschap dat het gedaan moet zijn met het schimmige bijverdienen in intercommunales die niemand kent.

Iedere partij had een variant op de nieuwe politieke cultuur die plots is aangekondigd. De liberalen hameren erop dat intercommunales niet altijd nodig zijn. De N-VA pleit vooral voor meer transparantie, waarbij voorzitter Bart De Wever meteen het nettoloon van N-VA-mandatenkoning Koen Kennis bekendmaakte. De sp.a mikt vooral op minder bestuurders met lagere (of geen) vergoedingen in de intercommunales.

Dit wordt een gevecht waarbij de partijvoorzitters misschien machtelozer staan dan ze laten uitschijnen.

De oplossing zal in een combinatie van die voorstellen moeten liggen. Screen eerst welke activiteiten van intercommunales echt nodig zijn. Als toch samenwerking tussen gemeenten nodig blijft, zie er dan op toe dat de burgemeesters en schepenen vanuit hun lokaal mandaat en gezag die intercommunales leiden. En zie die activiteit als een logisch verlengstuk van een lokaal mandaat, waarvoor niet automatisch een extra vergoeding nodig is.

Tot daar de theorie. De complexere werkelijkheid is dat in iedere partij de Wetstraat het gevecht met de Dorpsstraat zal moeten voeren. De partijvoorzitters in Brussel zullen een schare aan lokale politici moeten uitleggen dat een bron van extra inkomsten wordt drooggelegd of minstens in het volle zonlicht moet worden verdiend. Ze geven die boodschap bovendien anderhalf jaar voor de lokale verkiezingen, terwijl ze net in iedere Vlaamse gemeente een van goedlachs enthousiasme bruisend campagneteam onder stoom moeten krijgen.

Het leert dat dit over veel meer gaat dan de toekomst van de socialisten in Gent. Buiten de spotlights staat wellicht CD&V voor de grootste interne opdracht, omdat ze als lokale volkspartij nog altijd een op de drie betaalde mandaten in intercommunales bezet. Ook voor de N-VA is dit niet eenvoudig, omdat de partij na een aanvankelijke aarzeling in politieke benoemingen nu al jaren voluit gaat in het bezetten van de functies van de politieke macht, ook lokaal. En dan zijn er de sp.a en Open VLD - samen met CD&V traditionele machtspartijen - die nu in heel wat steden en gemeenten aan lokale sterkhouders moeten uitleggen dat de tijden veranderd zijn.

Dit wordt met andere woorden een gevecht waarbij de partijvoorzitters misschien machtelozer staan dan ze laten uitschijnen. Niet dat het zo erg is als bij de PS, waar voorzitter Elio Di Rupo twaalf jaar geleden al zei dat hij genoeg had van de ‘parvenu’s’. Maar de Vlaamse partijvoorzitters weten al jaren hoe de lokale politiek draait. Het feit dat ze nu pas in actie komen, toont aan hoe moeilijk het wordt om daden te laten volgen op de woorden van vandaag.