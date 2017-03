Du jamais vu

Kan een kandidaat die van fraude beticht wordt nog president van Frankrijk worden? François Fillon vindt van wel en zet daarmee de Franse democratie op een hellend vlak.

François Fillon houdt zijn kandidatuur voor het Franse presidentschap staande, hoewel hij over twee weken officieel in staat van beschuldiging ­gesteld wordt. Hij wordt verdacht van de fictieve ­tewerkstelling van zijn vrouw in ruil voor een zeer riant loon. De affaire ontplofte in het midden van de presidentscampagne en volgens de politicus was dat een georganiseerde ‘quasi-staatsgreep’.

De zaak-Fillon schaadt de Franse politiek. Ze bevestigt nog maar eens de politieke graaicultuur en de lichtheid waarmee sommige bestuurders omspringen met overheidsgeld. Daarnaast - en dat is misschien nog kwalijker - is de verdediging van Fillon al even nefast: hij gewaagt van een samenzwering van magistraten en de media om hem te dwarsbomen in zijn presidentiële ambities. Hetzelfde discours weerklinkt bij de extreemrechtse kandidate Marine Le Pen, die van fictieve tewerkstelling beschuldigd wordt in het Europees Parlement. En ook de Amerikaanse president Donald Trump haalt met de regelmaat van de klok uit naar de media en hun ‘fake news’.

Toen hij als kandidaat van Les Républicains verkozen werd, stevende Fillon haast zeker op het presidentschap af. Dat is niet langer het geval. Het koppig voortzetten van zijn kandidatuur leidt wellicht tot een nederlaag. Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat Fillon zou winnen, waar is dan zijn geloofwaardigheid?

Wat als zijn vrouw vervolgd wordt en voor een rechtbank gebracht wordt als hij president is? Fillon mag zich vastklampen aan zijn overtuiging dat hij onschuldig is, maar de geloofwaardigheid van de instellingen van zijn land krijgt dan wel een flinke knauw.

De Franse presidentsverkiezingen zitten op onbekend terrein, net zoals de Amerikaanse presidentsverkiezingen enkele maanden geleden. In tegenstelling tot de VS is het tweepartijensysteem in Frankrijk volledig ondergraven. Dat maakt de uitkomst van de Franse verkiezingen moeilijker te voorspellen.

Zo kan het dat de onafhankelijke kandidaat Emmanuel Macron een grote kans maakt om het tot president te schoppen. Macron heeft zelfs geen politieke partij. Hij steunt op een beweging die amper een jaar oud is. De ex-minister is geen harde rechtse of linkse populist, maar hij gebruikt wel handig de groeiende afkeer van de traditionele politiek om zijn kansen te vrijwaren. En de affaires rond Fillon maken zijn doorbraak nog gemakkelijker. Wie ook wint, één ding is zeker: in Frankrijk wordt het politieke landschap ingrijpend hertekend.

Fillon legt naar eigen zeggen zijn lot in handen van de kiezer. Natuurlijk is de kiezer soeverein en kan hij kiezen wie hij wil. Maar, zoals Macron gisteren fijntjes opmerkte, de stem van de kiezer is geen absolutie voor alles. Er zijn namelijk nog instellingen die de democratie moeten bewaken. Het gerecht is daar een belangrijk onderdeel van. Maar dat weten we ook al sinds Trump in de VS regeert.