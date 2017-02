Eco-logica

Ecocheques zijn niet het belangrijkste politieke probleem van dit tijdperk, maar ze tonen pijnlijk aan hoe moeilijk het in ons land is om zelfs politieke pietluttigheden te corrigeren.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) voerde gisteren nog eens de forcing om het systeem van de ecocheques te behouden.

Ze dwingen werknemers hun loon in België te spenderen, luidt een van de argumenten. Het doet spontaan denken aan ‘Belgium First’, ware het niet dat de ecocheques 70 miljoen euro extra consumptie betekenen op een totaal van 205 miljard euro per jaar. Dit is een protectionistisch idee, dat gelukkig ongevaarlijk is omdat het in een homeopathische dosering wordt uitgevoerd.

Ook andere argumenten, zoals rechtszekerheid, wegen te licht. Wat is er mis met het idee dat je loon krijgt in ruil voor gepresteerde arbeid en je dat loon naar eigen goeddunken kan spenderen of sparen? Wat is er mis met eenvoudige regels, zonder aparte betaalmiddelen met een vervaldatum, die bovendien alleen geldig zijn in speciale winkels? Waarom moet de overheid beslissen dat je met een deel van je loon geen treinreis met de Thalys mag betalen, tenzij je dat via een reisbureau doet en er meteen een overnachting in een ecologisch gecertificeerd hotel bijkoopt? Waarom is tijdelijk ersatzgeld nodig waarop circa 7 procent administratiekosten wordt betaald?

Ecocheques zijn niet het prangendste probleem van dit moment. Maar ze zijn een symptoom van hoe moeilijk het is om in de Belgische politiek zelfs iets pietluttigs te veranderen. Dat het VBO op de rem gaat staan, komt onder meer omdat het de afweging maakt hoe het in de toekomst in de Groep van Tien nog deals kan maken met de vakbonden. Voor die laatste is de ecocheque in loon omzetten wél een rode lijn, omdat het precedent zou ontstaan dat op een deel van het loon geen sociale bijdragen worden betaald. Zodra die kaap gerond is, wordt het eenvoudiger om met een vingerknip het socialebijdrageloze deel van het loon te verhogen of te verlagen. Dat is net het argument dat ook het VBO gebruikt, maar dan in omgekeerde zin: het lastenvrije deel van het loon zit veilig opgesloten in de ecocheque.

Opnieuw is het probleem groter. Dit toont hoe het sociaal-economisch beleid zit opgesloten in een onderhandelingslogica die naar bizarre resultaten leidt. Als we niet opletten wordt de komende jaren ook het systeem van de bedrijfswagens nog omgezet in een mobiliteitsbudget. Dan krijgen we de situatie waarbij werknemers een deel van hun loon krijgen in cheques om voedsel mee te kopen, cheques om ecologische producten mee te kopen, cheques om treinabonnementen of autoleasekosten mee te betalen en dan ook nog wat cash om vrij te besteden.

De politieke krachten van het status quo zijn zo groot dat een poging de ecocheques af te schaffen deze week is mislukt. Binnen een maand probeert de Kamer het nog eens. Het zou goed zijn om er dan wél definitief een streep door te trekken. Toon dat verandering en vereenvoudiging wél nog mogelijk zijn. Geef mensen loon naar werken en laat ze zelf beslissen wat ze met dat geld doen. Ze hebben er uiteindelijk voor gewerkt.