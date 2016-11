In de discussie over de plannen van Bpost om PostNL over te nemen wordt de bedrijfseconomische logica opzij geduwd door politieke overwegingen en economisch nationalisme.

PostNL heeft opnieuw laten weten de avances van Bpost niet op prijs te stellen. Over de bedrijfseconomische argumenten voor een samengaan wordt amper nog gesproken. PostNL verwijst in zijn afwijzend antwoord nadrukkelijk naar de weerstand tegen de deal die in de Nederlandse regering en in het parlement bestaat. Het dossier heeft een politieke dimensie gekregen die het niet gemakkelijk zal kwijtraken.

De Nederlanders zeuren over de grote invloed van de Belgische politiek op Bpost, dat een autonoom en beursgenoteerd overheidsbedrijf is. De Belgen hebben kritiek op de bemoeienissen van Nederlandse politici in het overnamedossier, hoewel de Nederlandse staat geen aandeelhouder meer is van PostNL. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Maar het is veelzeggend dat de Belgische minister Alexander De Croo en zijn Nederlandse collega Henk Kamp op het publieke forum het hoogste woord voeren in dit bedrijfsverhaal.

Dat Bpost een overheidsbedrijf is gebruiken de Nederlanders gretig als argument om de overname af te wijzen. Maar ook als Bpost de overheid niet als grote aandeelhouder had, zou er in Nederland weinig enthousiasme zijn voor de deal. Onze noorderburen zien de beslissingscentra van hun grote bedrijven niet graag in buitenlandse handen komen. Ze waarschuwen voor de gevolgen van de filialisering, een term overigens die van België naar Nederland is overgewaaid.

Wij, Belgen, moeten begrip tonen voor de Nederlandse gevoeligheden.

Het kan de Nederlanders niet kwalijk worden genomen. Ze hebben enkele traumatische ervaringen met herstructureringen en sluitingen van Nederlandse bedrijven, beslist in een ver buitenlands hoofdkwartier, met zwaar banenverlies tot gevolg.

Wij, Belgen, moeten begrip tonen voor die gevoeligheid. We hebben zelf ook geleerd dat de filialisering onze economie heeft verzwakt. De schrapping van 3.500 jobs bij ING België, beslist in Amsterdam, heeft dat zopas nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt. Zulke ervaringen zijn een voedingsbodem voor economisch nationalisme, dat aansluit bij de revival van het protectionisme. In België net zo goed als in Nederland.

Moet Bpost zijn plannen om PostNL over te nemen dan definitief opbergen? Niet noodzakelijk. Bpost kan proberen de vooral institutionele aandeelhouders van PostNL rechtstreeks te overtuigen. Maar een overname zonder steun van het management en tegen de zin van de Nederlandse overheid is gewaagd. Bpost kiest het best voor de stille diplomatie, om op basis van de sterke bedrijfseconomische logica de politieke weerstand weg te masseren die in Nederland bestaat tegen de deal en om tot een fusievoorstel te komen waarin alle partijen zich kunnen vinden. Elkaar publiekelijk verwijten maken bemoeilijkt enkel een oplossing.