Een jaar na de aanslagen blijkt dat we economisch weerbaar waren en dat we de rechtsstaat bewaard hebben. Maar inzake de consensus over identiteit en diversiteit staan we nergens.

We naderen de trieste eerste verjaardag van de aanslagen van 22 maart 2016, waarbij 32 slachtoffers in de luchthaven van Zaventem en de metro in Brussel het leven lieten. Met de herdenkingsplechtigheden van volgende week breken ook de momenten van introspectie aan, waarin we de vraag moeten beantwoorden of de vrees, shock, droefnis en paniek van maart 2016 tot de juiste reacties hebben geleid. Het roept de vraag op waar we een jaar later staan.

Een jaar later blijkt dat op sommige punten de situatie beter is geworden en dat nachtmerriescenario’s niet zijn uitgekomen. Een van de belangrijkste dingen om blij over te zijn is dat IS in Irak en Syrië terrein verliest. Daarmee is het gevaar op aanslagen in België en Europa niet verdwenen, maar de ambitie van IS om vanuit een eigen machtige staat zijn terreur te organiseren, is sinds vorig jaar moeilijker haalbaar geworden.

Een jaar later blijkt ook dat de aanslagen de Belgische economie niet hebben ontwricht. Macro-economisch bekeken zijn de aanslagen zelfs niet waarneembaar en eindigde het jaar beter dan verwacht. Brussels Airlines voelde de impact, maar maakte in 2016 nog altijd winst. Economisch bleken we weerbaar, en ook Brussel bleek weerbaar.

We hebben het meeste behoefte aan een discussie over wat het betekent een Belgische burger te zijn.

Een andere vrees na terreuraanslagen is dat de overheid te hard reageert en er dan maar bijneemt dat de rechtsstaat wordt uitgehold. Ook die vrees is al bij al niet uitgekomen. Sommige voorstellen gingen destijds vrij ver, maar in de feiten bleven de antwoorden van de regering in verhouding tot de dreiging. De Franse regering ging na de aanslagen in Parijs op dat punt veel verder. Wel nieuw is dat de regering-Michel een veiligheidscultuur heeft ingevoerd die België niet had maar wel goed kan gebruiken.

Niet alles is het voorbije jaar even goed gelopen. De aanslagen hebben zeker niet geholpen om de polarisering over diversiteit, islam en migratie te milderen. De centrale discussie in het politieke debat draait rond identiteit. Die discussie is legitiem, maar ze ontspoort nog altijd bijzonder snel. Dat werd nog eens bewezen toen deze week het Europees Hof van Justitie duidelijk maakte wanneer hoofddoeken op de werkvloer kunnen worden verboden en wanneer ze wél mogen. Het was een perfect moment geweest om tot een serene consensus te komen, maar dat werd het niet. Wat we een jaar na de aanslagen daarom misschien het meeste nodig hebben, is een serene discussie over wat het betekent een Belgische burger te zijn. Wat zijn de rechten? Wat zijn de plichten? We staan niet ver genoeg in die zoektocht.