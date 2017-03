Een moeilijke klus

De Franse autobouwer PSA probeert een Europese autogroep te assembleren door het Duitse Opel en het Britse Vauxhall over te nemen. Door het groeiend economisch nationalisme wordt dat geen gemakkelijke klus.

‘Persconferentie 6 maart, om 9u15, Avenue de la Grande Armée, Parijs.’ De Franse autogroep Peugeot-Citroën (PSA) verstuurde zondagnamiddag deze uitnodiging. Onderwerp? Wordt niet vermeld. Maar niemand twijfelt eraan dat PSA er de overname van het Duitse Opel en het Britse Vauxhall aankondigt, de twee Europese dochters van GM.

GM heeft het al lang moeilijk in Europa. Saab werd reeds eerder van de hand gedaan. Opel heeft sinds 1999 geen winst meer gemaakt. Vauxhall is enkel actief in het Verenigd Koninkrijk. Na jaren vruchteloos te hebben geprobeerd de boel recht te trekken, gooit GM nu de handdoek. Het Franse PSA stapt in de ring.

De financiële details van de deal zijn nog niet bekend. En welke afspraken zijn gemaakt over het gebruik van patenten? PSA slaat in elk geval een grote slag. Door de overname wordt het de tweede grootste autoconstructeur in Europa, na VW, en krijgt het een stevige voet aan de grond in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk.

Dat is een heuse stunt. Drie jaar geleden immers balanceerde PSA zelf nog op de rand van het faillissement. Een kapitaalinjectie van de Franse overheid en van de Chinese autogroep Dongfeng, een staatsbedrijf, hield PSA overeind. Drie jaar later is de Franse autogroep opnieuw winstgevend, dankzij goede verkoopcijfers in China en de rationalisering die de nieuwe topman Carlos Tavares doorvoerde. Die leerde de stiel bij Renault.

Maar PSA, dat vooral actief is in het middensegment van de automarkt waar de winstmarges niet zo hoog liggen, heeft schaalvergroting nodig. Zoals zijn concurrentie die hebben gezocht: Renault door een alliantie aan te gaan met Nissan, Fiat door hetzelfde te doen met Chrysler.

De automarkt is verzadigd, veel groei zit er niet meer in en de concurrentie is groot. Om niet de hoek te worden gedrumd waar de slagen vallen, moet efficiënter worden geproduceerd. Schaalgrootte helpt daarbij.

De autoproducenten staan bovendien voor belangrijke uitdagingen: een antwoord vinden op de strengere uitstootnormen, de komst van elektrische en zelfrijdende auto’s. Dat vergt belangrijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Een grotere groep kan die makkelijker dragen.

Op termijn is een rationalisering onvermijdelijk. Dààr ligt ook de grootste winst van deze overname-operatie.

In de autoproductie zijn duizenden werknemers actief. Dat maakt dat de politieke wereld bijzonder gevoelig is voor wat in die sector gebeurt. De Duitse bondskanselier Merkel en de Britse premier Theresa May hebben hun bezorgdheid geuit voor de gevolgen van de overname voor de drie Opel-fabrieken in Duitsland en de twee Vauxhall-fabrieken in het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben waarborgen geëist. Voor het voortbestaan van die vestigingen, voor de werkgelegenheid.

Op dit ogenblik heeft PSA geen andere mogelijkheid dan die te geven. De Franse autobouwer kan het zich niet veroorloven de beleidslui in die landen tegen zich in het harnas te jagen zolang de deal niet helemaal en definitief rond is. May moet zorgen dat de Britse economie voldoende sterk blijft na de brexit, Merkel staat binnen enkele maanden voor verkiezingen. Ze zouden het allebei hard kunnen spelen. Obstructie van die kant kan PSA missen.

Uitstel is echter geen afstel. De fusiegroep PSA-Opel-Vauxhall zal negentien fabrieken hebben in Europa. Op termijn is een rationalisering onvermijdelijk – dààr ligt ook de grootste winst uit deze overname-operatie. Met de Franse staat als belangrijke aandeelhouder PSA laat het zich raden dat bij de die rationalisering de Franse fabrieken enigszins zullen worden ontzien. Wat dan de woede zal opwekken van Londen en Berlijn.

Met de overname door PSA van Opel en Vauxhall probeert Carlos Tavares een Europese autogroep te assembleren. Dat is verdienstelijk. Maar hij doet dat op een moment dat Europa de-integreert en het economisch nationalisme overal hand over hand toeneemt. Het wordt dus nog een moeilijke klus.