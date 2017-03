Beleggers nemen al een ferm voorschot op het toekomstige commerciële succes van het technologiebedrijf Snap. Ze wagen zich aan een stevige gok.

Het technologiebedrijf Snap, vooral bekend van de bij jongeren populaire foto-app Snapchat, maakte gisteren een knaldebuut op Wall Street. Beleggers stonden in de rij om het aandeel te kopen en ze stuwden de koers meteen 40 procent hoger.

Technologiebedrijven zijn hot, Snap(chat) is een bekende naam en beleggers willen uiteraard voor geen geld deze gouden opportuniteit missen. Want wie weet heeft Snap het wel in zich om het volgende Google of Facebook te worden. En ook al wordt het niet hetzelfde succesverhaal, het kan in elk geval geen kwaad om een eindje mee te liften op de hype rond Snap. De beleggers zijn bovendien hongerig: het gebeurt niet zo vaak dat een technologiebedrijf met zo’n naam en faam zijn aandelen te koop aanbiedt aan het brede publiek.

De introductie van het bedrijf op de beurs komt bovendien op een goed moment. Het klimaat op de aandelenmarkten is momenteel euforisch, Wall Street sloopte woensdag de grens van 21.000 punten.

De eerste notering gisteren waardeert Snap, dat een omzet haalt van minder dan 1 miljard dollar en nog geen winst boekt, op bijna 28 miljard dollar. Is het bedrijf dat waard? De prijs die de beleggers nu op Snap kleven, weerspiegelt vooral de erg hoge verwachtingen.

Het is best mogelijk dat Snap die inlost. Toen Google en Facebook naar de beurs trokken, werden er ook vraagtekens geplaatst bij de waarderingen die ze opgeplakt kregen. Maar de sceptici hebben ongelijk gekregen. Snap moet gewoon bewijzen dat het met zijn sociaalnetwerkapp voor het delen van foto’s en zijn 150 miljoen gebruikers een rendabele business kan bouwen.

De concurrentie is stevig. Snap zal moeten bewijzen dat het daarin overeind kan blijven.

Het bedrijf denkt dat te kunnen, en rekent erop dat jongeren in hun digitale communicatie meer gebruik zullen maken van beelden dan van woorden. Als Snap op dat vlak het marktleiderschap kan claimen, ligt de weg naar commercieel succes open. The winner takes it all - de winnaar trekt alle activiteiten naar zich toe - is een wet die sterk speelt in de digitale wereld en vooral in de wereld van de sociaalnetwerksites.

Maar het is ook al gebeurd dat technologiebedrijven de hoge beursverwachtingen niet helemaal hebben ingelost. Twitter is daar een voorbeeld van. Beleggers kunnen ook ongenadig zijn als een bedrijf zijn beloftes niet waarmaakt.

Snap zal geen vrije baan krijgen. Als de grote jongens als Google of Facebook - dat met dochter Instagram ook op het delen van foto’s mikt - merken dat Snap in zijn niche een erg rendabele business ontwikkelt, zullen ze er zich ook op storten. De concurrentie is stevig. Snap zal moeten bewijzen dat het daarin overeind kan blijven.

Is Snap een bedrijf dat het potentieel in zich heeft om een van de toonaangevende spelers te worden en te blijven in de wereld van de sociale media en aanverwante? Of is het maar een voorbijgaande hype? Niemand die dat nu al met zekerheid kan zeggen. Dus is beleggen in het duur geprijsde Snap voorlopig een stevige gok.