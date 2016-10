Een klap van jewelste

ING België incasseert de zwaarste klap bij de strategische koerswijziging die de Nederlandse bankgroep doorvoert. Dat is wat er gebeurt als een land de beslissingsmacht over zijn grote bedrijven en financiële instellingen uit handen geeft.

Een bank die in één herstructurering 3.500 banen schrapt, meer dan 40 procent van haar personeelsbestand, dat is ongezien in België. De werkgelegenheid in de banksector krimpt al jaren gestaag, maar nu gaat het opeens wel heel snel. Dat er bij ING België ook 1.700 ontslagen zullen vallen, is ook ongewoon. Tot dusver pakten de banken in ons land sociale herstructureringen met fluwelen handschoenen aan.

De technologische innovaties die het mogelijk maken arbeid uit te sparen – machines of software vervangen werknemers - hebben met enige vertraging na de industrie nu ook de dienstensector bereikt. Want dát is de grote drijfveer voor de operatie die het Nederlandse ING vandaag aankondigde.

Er spelen natuurlijk ook andere factoren mee. De zwakke economische groei, de extreem lage rente en de hoge bankenheffingen wegen op de rendabiliteit van de banken. Kostenbesparingen zijn een manier om de winstgevendheid veilig te stellen. Let wel: ING is géén bank in financiële moeilijkheden.

Andere banken in ons land zullen dit experiment met argusogen volgen

De Europese Centrale Bank (ECB) en de Nationale Bank manen de banken al een hele poos aan op zoek te gaan naar een ander businessmodel. ING is een van de eerste Europese grootbanken die dat nu resoluut doet. Met dramatische gevolgen voor de werkgelegenheid in de bank.

ING is een voorloper. Dat zit in de genen van de instelling. ING startte in de jaren 80 van vorige eeuw de consolidatiebeweging op de Nederlandse bankenmarkt, pionierde met bank-verzekeringen en was één van de eerste banken in Europa die via een grote buitenlandse overname – van de BBL in België – een tweede thuismarkt uitbouwde.

Het is een gedurfde stap die ING nu zet in België met de halvering van haar kantorennet. De andere banken in ons land zullen dit experiment zeker met argusogen volgen. Als ING erin slaagt op deze manier haar kosten drastisch omlaag te brengen zonder dat haar positie op de Belgische bankenmarkt er onder te lijden heeft, zullen andere banken het voorbeeld van ING spoedig volgen. Het gevaar dat er de komende jaren nog veel banen voor de bijl gaan in de Belgische bankensector is reëel.

De herstructurering van ING betreft de hele groep, niet enkel het Belgische filiaal. Maar hier valt wel de zwaarste klap. Dat komt onder meer omdat het kantorennet van de bank in België veel dichter is dan in Nederland, er kan in ons land op dat vlak meer worden gerationaliseerd.

De impact van de herstructurering die ING doorvoert, is bijzonder groot in België. De beslissing is echter genomen op het hoofdkwartier in Nederland, door buitenlandse toplui en bestuurders. De Belgen moeten dat ondergaan. Zou de herstructurering minder drastisch zijn geweest als de Belgische bank daar zelf had over kunnen beslissen? Waarschijnlijk wel.

Maar dit is wat gebeurt als je de beslissingsmacht over je grote ondernemingen en financiële instellingen uit handen geeft. Dan heb je niks meer in de pap te brokken.