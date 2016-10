De flexibelere regeling die de regering-Michel had beloofd om nachtwerk in de e-commercebedrijven in ons land mogelijk te maken, blijkt een lege doos.

Het enthousiasme waarmee de ondernemingswereld de regeringsplannen voor een flexibelere regeling voor nachtarbeid in e-commercebedrijven begroette, heeft plaatsgemaakt voor ontgoocheling.

De webwinkelbedrijven zijn blij gemaakt met een lege doos, blijkt nu details bekend raken over de afspraken die de regeringspartijen daarover maakten tijdens het begrotingsoverleg eerder deze maand. Voor de bestaande e-commerce verandert er immers niets: voor de organisatie van nachtwerk hebben ze nog altijd de toestemming nodig van de drie vakbonden. En de ervaring leert dat die toestemming moeilijk te krijgen is, of enkel tegen een hoge prijs. Nieuw opgerichte bedrijven daarentegen, waar nog geen vakbondsvertegenwoordiging bestaat, krijgen op dat vlak wel meer bewegingsvrijheid.

Deze regeling voert een niet te rechtvaardigen discriminatie in tussen bestaande en nieuwe e-commercebedrijven. Bovendien bestendigt ze de handicap die bestaande webwinkels in ons land hebben tegenover bijvoorbeeld concurrenten uit Nederland, waar soepelere regels voor nachtwerk gelden. De tegemoetkoming die de regering-Michel aan de Belgische e-commercebedrijven heeft gedaan, is louter symbolisch. In de praktijk helpt het hen niet vooruit.

De regering heeft de kool en de geit proberen te sparen. Ze wilde iets doen om het de e-commerce in België een stukje gemakkelijker te maken, zonder evenwel de vakbonden voor het hoofd te stoten die op de barricaden waren geklommen om hun vetorecht in de onderhandeling over nachtwerk te behouden.

De Nederlanders kunnen hun pret niet op: het is een makkie om te concurreren met die naïeve Belgen.

Dat bewijst twee zaken. Een: dat jobcreatie niet bijzonder hoog op het prioriteitenlijstje van de vakbonden staat (staat het er wel op?). Twee: dat het erg moeilijk is om de zaken in beweging te krijgen in ons land, omdat sommige politici het belangrijker vinden gevestigde belangen te verdedigen dan mee te werken aan het grijpen van nieuwe economische opportuniteiten. Het hoogst haalbare lijkt een compromis te zijn dat de stilstand bevestigt.

Jobs, jobs, jobs heten een prioriteit te zijn voor de regering-Michel. Maar ze verzuimt het om een maatregel door te drukken die honderden jobs kan opleveren in e-commercebedrijven in ons land, en die haar niet eens iets zou kosten. Intussen verhuist die activiteit naar het buitenland. Daar draaien de webwinkels ‘s nachts op volle toeren om de bestellingen vanuit België te kunnen verwerken.

De federale minister van Werk Kris Peeters (CD&V), vicepremier in de regering-Michel, lijkt er een sport van te maken om initiatieven af te blokken die nieuwe arbeidsplaatsen kunnen opleveren. De rest van de regering staat erbij en kijkt ernaar. De Nederlanders kunnen intussen hun pret niet op: concurreren met die naïeve Belgen, wat is dat een makkie!