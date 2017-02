Een onbehaaglijk migratiebeleid, zonder beter alternatief

De uitgangspunten van het federale migratiebeleid zijn de juiste. Dat volstaat helaas niet om het onbehagen weg te nemen over de manier waarop we vluchtelingen behandelen.

It’s the community stupid. Dat is hét zinnetje om het waanzinnige brexit- en Trump-jaar 2016 te begrijpen. Ook in het kwetsbare politieke EU- jaar 2017 blijft het cruciaal. De tijd dat politiek in de eerste plaats leek te draaien om jobs, jobs en jobs is voorbij. Nu staat identiteit centraal. Van culturele angst over migratie tot schaamte dat we niet genoeg doen om naar onze ethische principes te leven. Het gaat over de kwetsbaarheid van onze beschaving: wordt ze bedreigd door migratie? Of hollen we ze net uit door onze morele lat lager te leggen?

Het is verleidelijk die discussie te voeren aan de hand van enkele juridische zaken waarin de regels op scherp worden gesteld en waarin op het eind van de rit een rechter beslist of de mensen in kwestie in België mogen wonen. Maar één geïsoleerd verhaal mag dan wel de indruk geven iets duidelijk te maken, het geeft onvoldoende antwoord op de vraag of het beleid op zich goed ineenzit.

Dat komt omdat er geen goede kant zit aan migratiebeleid. In een ideale wereld vang je minstens iedereen op die op de vlucht is, bied je kwaliteitsvolle scholen en opvang voor iedereen en krijg je daarvoor ook voldoende geld bijeen én democratische steun bij de kiezers. Maar in die ideale wereld leven we niet.

Wat kunnen we dan doen? Een eerste stap is minstens de grote lijnen van een migratiebeleid correct uitzetten. In een weekendinterview in deze krant legt staatssecretaris voor Migratie Theo Francken (N-VA) nog eens uit wat die lijnen zijn. Geen migratiestop. Wel verblijfsvergunningen voor de kwetsbaarste mensen én voor wie de Belgische economie kan versterken. Om dat te doen blijft een betere controle van de buitengrenzen van de Schengenzone nodig. De fel gecontesteerde vluchtelingendeal met Turkije wordt aangevuld met een deal met Noord-Afrikaanse landen, zodat het businessmodel van de mensensmokkelaars op de Middellandse Zee onderuit kan worden gehaald. Dan moet evenwel opvang van kwetsbare mensen vanuit Libië mogelijk worden.

De polemiek over migratie mag dan intens zijn, als je het nuchter bekijkt, zijn de bovenstaande uitgangspunten de juiste. Er zit wellicht niets beters op. Het is moeilijk om andere lijnen uit te zetten en niet te verzanden in moreel onverdedigbaar kil eigenbelang of in een beleid waarvoor uit culturele angst te weinig democratische steun is.

In grote lijnen het juiste beleid dus. Alleen volstaat dat niet om het onbehagen over migratie weg te nemen. De discussie over de details doet er namelijk ook toe, omdat het over mensen gaat. Toch is dit wellicht het enige wat erin zit: een migratiebeleid dat rationeel verdedigbaar is, ook al blijft het onbehaaglijk.