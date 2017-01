Een valse profeet

De methoden die de Amerikaanse president-elect Donald Trump gebruikt om bedrijven af te dreigen zijn hoogst bedenkelijk. Met zijn protectionistische agenda bedriegt hij de Amerikaanse bevolking.

Donald Trump is nog niet ingezworen als president van de VS - dat gebeurt pas op 20 januari - maar hij maakt al op een brute manier gebruik van zijn macht. Deze week dreigde hij de Amerikaanse autobouwer GM af omdat die in de VS auto’s verkoopt die in Mexico worden gebouwd. Hij kondigde aan een hoge invoerheffing te zullen invoeren. Daarop liet Ford gauw weten zijn plannen voor een fabriek in Mexico op te bergen en in de plaats ervan in Michigan te investeren. Gisteren nam Trump het Japanse Toyota in het vizier, dat ook een fabriek wil bouwen in Mexico.

‘No way!’, blafte Trump op Twitter. Want dat is de manier waarop hij zijn boodschappen de wereld in stuurt. Regeren via tweets: dat belooft weinig goeds. Het is een bedenkelijke manier om een beleid te voeren. Trump zou de toplui van de industriële bedrijven in de VS kunnen proberen te overtuigen in een gesprek, en ook een keer hun argumenten kunnen aanhoren - Mary Barra, de CEO van GM, zit in zijn raad van economische adviseurs. Maar in de plaats daarvan oefent hij via de sociale media druk op hen uit.

Het is een machtig wapen - Trump heeft op Twitter ruim 18 miljoen volgers - en de president-elect aarzelt niet om het te gebruiken. Hij drumt de bedrijven zo in de hoek. Want hoe moet je reageren als je in een boodschap van 140 tekens, met woorden in kapitalen en met uitroeptekens, door de bijna-president wordt aangevallen? Een rationele dialoog aangaan is niet mogelijk. Even ongenuanceerd antwoorden is gevaarlijk, want dat zou Trump nog meer op stang jagen. Ruzie zoeken met de toekomstige president die zijn sympathisanten met een paar tweets kan opzwepen helpt hun zaak niet vooruit. En dus buigen ze.

Regeren via tweets: dat belooft weinig goeds.

De bullebak haalt zijn slag thuis. Het is een zorgwekkende ontwikkeling. De bedrijven in de VS moeten de Amerikaanse wetten respecteren en ze kunnen zich, als ze dat willen, inschakelen in het industrieel beleid dat de regering wil voeren. Maar nu moeten ze zich schikken naar de grillen van één man. Het zijn praktijken die dictatoriale regimes bezigen.

Trump dreigt met een hoge invoertaks op wagens die in Mexico worden gebouwd. Volgens het Noord-Amerikaanse handelsverdrag dat de VS hebben gesloten met Canada en Mexico kan de president dat niet. Maar de afspraken in dat verdrag zullen Trump worst wezen.

Met zijn protectionistisch beleid - dat Marine Le Pen in Frankrijk wil kopiëren als ze de presidentsverkiezingen wint - bedriegt Trump de Amerikaanse bevolking. Wie wordt beter van hoge heffingen op buitenlandse producten? Een handvol bedrijven - en de werknemers in sommige van hun fabrieken - die het best kunnen lobbyen. Wie krijgt de rekening? De consumenten in de VS die meer moeten betalen voor de buitenlandse én binnenlandse producten. De bevolking in de VS zal er nog wel achterkomen dat zij de grootste verliezer wordt van het protectionisme dat hun nieuwe president predikt en wil forceren. Donald Trump is een valse profeet.