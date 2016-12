Europese droom

Een fantastisch, breed gedragen project. Toen 25 jaar geleden in Maastricht de euro in de steigers werd gezet, was het enthousiasme over Europa nog groot. De tijden zijn veranderd.

Het was een begeesterend project. Op 9 december 1991, vandaag precies 25 jaar geleden, beslisten de Europese staatshoofden en regeringsleiders op een top in Maastricht opnieuw een reuzenstap te zetten in de Europese integratie met de vorming van een monetaire unie en de invoering van een eenheidsmunt. Het was ook een manier om het Europese ideaal tastbaar te maken voor de burgers.

In de meeste lidstaten togen de regeringen aan het werk. Het economische huishouden werd op orde gezet om zich te kunnen kwalificeren voor de euro. De besparingen en hervormingen werden door de burgers en de kiezers geslikt, omdat ze een hoger doel dienden dat breed werd gedragen. En het was feest toen de eerste euromunten in circulatie werden gebracht en de eurobiljetten op 1 januari 2002 uit de bankautomaten kwamen.

De euro bracht aanzienlijke economische baten met zich mee. Het wegvallen van de noodzaak om deviezen te wisselen leverde een besparing op van 25 miljard euro. Bedrijven moesten voor het zakendoen in de andere eurolanden geen rekening meer houden met het risico van wisselkoersschommelingen. De euro was het sluitstuk van de eengemaakte Europese markt. De regeringen konden goedkoper lenen.

Maar het kan verkeren. De baten zijn vergeten, de euro heet nu een keurslijf te zijn dat de eurolanden verhindert een eigen economisch beleid te voeren en de crisis kordaat te lijf te gaan.

Van het Europese ideaal uit het Verdrag van Maastricht blijft vandaag niet veel over.

Van bij de aanvang vertoonde de monetaire unie constructiefouten. Een aantal Europese lidstaten - het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden - bleef aan de zijlijn staan. Landen die in de euro stapten, verzuimden de verplichtingen na te komen die dat met zich meebracht, zoals het voeren van een prudent begrotingsbeleid. En van de politieke unie in Europa, het noodzakelijk complement van de monetaire unie dat in Maastricht in 1991 eveneens in de steigers werd gezet, werd onvoldoende werk gemaakt. Het resultaat? Een zware crisis in 2011 die de euro bijna uit elkaar deed spatten.

De ECB overstroomt nu al maandenlang de financiële markten met miljarden euro’s om die crisis in bedwang te houden en verstoort daarmee de normale werking van de economie. De Europese Commissie dicteert een bezuinigingsbeleid in de lidstaten om de euro overeind te houden. Dat gebeurt allemaal boven de hoofden van de Europeanen. Dat democratisch deficit voedt het ongenoegen over Europa en versterkt de populistische stromingen in de lidstaten.

Er is niet alleen de euro. Ook de asielcrisis heeft het enthousiasme over het Europese project flink doen bekoelen. De Britten hebben beslist uit de Unie te stappen.

Van het Europees ideaal dat uitgetekend werd op de top van Maastricht blijft niet veel over. Europa heeft nood aan een nieuw begeesterend project, wordt gezegd. Dat is niet juist. Het komt er vandaag in de eerste plaats op aan te bereiken dat de oude Europese droom niet compleet aan diggelen valt.