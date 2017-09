Filialisering

Delhaize ervaart wat het betekent een filiaal te zijn geworden van een buitenlandse groep. De Belgische supermarktketen wordt door de Nederlanders onder voogdij geplaatst.

De supermarktketen Ahold Delhaize grijpt in bij haar Belgische divisie. De Belgische topman van Delhaize België moet plaats ruimen voor een Fransman, de Belgische divisie wordt onder Nederlands toezicht geplaatst.

Van de mooie belofte die in 2015 werd gedaan - dat de overname van Delhaize door het Nederlandse Ahold een fusie van gelijken was - blijft niet veel overeind. De Nederlanders dicteren de wet, de Belgen moeten ondergaan. Wie betaalt, bepaalt. Dat is de harde realiteit. Wie zijn zelfstandigheid opgeeft voor de lieve centen moet aanvaarden dat de bevelen voortaan van elders komen.

Het kan de Nederlanders moeilijk worden verweten dat ze bij Delhaize ingrijpen. De Belgische supermarktketen presteert ondermaats. De directie heeft het voorbije anderhalf jaar verzuimd zelf maatregelen te nemen om met de winkels betere resultaten te halen. Was dat wel gebeurd, dan was een grotere Nederlandse bemoeienis niet nodig geweest. Ahold kan de prestaties van de Delhaize-winkels makkelijk afmeten aan die van de Albert Heijn-supermarkten in België en Nederland. Dat leidt tot de conclusie dat Delhaize beter moet kunnen.

Hoe goed de bedrijfsculturen van Ahold en Delhaize bij elkaar passen zal blijken als de Nederlandse bezem door de Belgische winkels gaat.

Het is een oud zeer. Delhaize lijdt al lang aan een gebrek aan dynamiek en innovatie. Dat is de reden waarom de supermarktketen op de Belgische markt voorbij werd gefietst door Colruyt. Dat is ook de reden waarom Delhaize werd overgenomen door het Nederlandse Ahold, en niet andersom.

Maar het was een dure aankoop. En die moet renderen. De leiding van Ahold heeft het recht dat te eisen. Delhaize moet maken dat het niet langer marktaandeel verliest aan Colruyt, Carrefour, Lidl en Aldi. En het moet ook een antwoord vinden op de uitdagingen van de e-commerce, die op termijn veel disruptie kan veroorzaken op het terrein van de traditionele supermarkten.

Bij de aankondiging van de fusie van Ahold en Delhaize stelden de architecten van de operatie dat de bedrijfsculturen van de twee supermarktketens goed bij elkaar pasten. Hoe goed, zullen de Belgen binnenkort wel merken, als de Nederlanders met hun bezem door de Delhaize-winkels gaan. Een prettige oefening wordt dat niet. Niet voor de leveranciers van de winkels, die onder zware druk zullen worden gezet om lagere prijzen te aanvaarden. Niet voor de directie van Delhaize en van de winkels, die andere directieven moet opvolgen en strakkere doelstellingen opgelegd krijgt. En zeker niet voor het personeel, van wie opnieuw een inspanning zal worden gevraagd.

Maar dat is nu eenmaal het lot van een bedrijf dat een filiaal van een buitenlandse groep wordt.