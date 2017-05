Fiscale klachten

Met een korps van 22.000 ambtenaren moet de fiscus in ons land perfect in staat zijn al zijn opdrachten efficiënt te vervullen. Een eenvoudiger belastingsysteem zou de taak wel vergemakkelijken.

De vakbonden van de federale overheidsdienst Financiën voerden gisterochtend actie in Brussel, om de besparingen bij de belastingdiensten aan de kaak te stellen. ‘Daardoor kunnen fraudeurs nu hun gang gaan’, was te horen. Met zo’n populistische uitspraak oogst je bij het brede publiek vlotjes sympathie voor je zaak. Maar de vakbonden dringen in de eerste plaats niet aan op het aanwerven van meer belastingambtenaren, hun ontevredenheid is vooral ingegeven door de verlaging van bepaalde vergoedingen.

Zowel de topman van Financiën Hans D’Hondt als minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ging een eind mee in het discours van de bonden en gaf toe dat bij Financiën de limieten van de besparingen zijn bereikt. In een proces van sociale onderhandelingen bereik je het beste resultaat als je de tegenpartij niet onnodig op de kast jaagt, weten zij.

Zit Financiën op zijn tandvlees? Het aantal werknemers is er inderdaad met bijna een derde gedaald van 32.000 in 2004 naar 22.000 vorig jaar. Dat is een forse afslanking. Maar in die periode zijn enkele fiscale bevoegdheden overgeheveld naar de regio’s. Vlaanderen heeft bijvoorbeeld zijn eigen Vlaamse Belastingdienst, die bijna 1.000 werknemers telt.

Bovendien is de informatisering eindelijk ook in de belastingadministratie doorgedrongen - denk aan Tax-on-web of aan het gebruik van datamining om fraude op te sporen - zodat doeltreffender kan worden gewerkt. Dezelfde opdrachten kunnen worden vervuld met minder mensen.

Qua aantal belastingambtenaren is België nog altijd een van de koplopers in Europa.

‘Financiën is een moderne instelling geworden’, zei topman D’Hondt zes maanden geleden in een interview met De Tijd. Ook anderen lijken dat zo te zien: in maart werd de FOD Financiën verkozen tot ‘Overheidsorganisatie van het Jaar’. Dat Financiën in staat van ontbinding verkeert, zoals een vakbondswoordvoerder het gisteren stelde, is dus een uitspraak die bij de van de pot gerukte syndicale overdrijvingen mag worden gecatalogeerd.

De verhouding van het aantal fiscale ambtenaren tot het aantal belastingplichtingen ligt in België nu ongeveer op hetzelfde peil als in onze buurlanden, zei D’Hondt nog. Dat is niet helemaal correct: uit OESO-cijfers blijkt dat we qua aantal belastingambtenaren nog altijd bij de koplopers in Europa zitten. Welaan, dan zijn de klaagzangen over te weinig belastingambtenaren niet gerechtvaardigd.

Is de fiscus in ons land niet meer in staat de belastinginning effectief te controleren? In een korps van 22.000 ambtenaren moet het mogelijk zijn de taken zo te herorganiseren dat meer mensen zich op de controle kunnen toeleggen zonder dat daar extra aanwervingen voor nodig zijn.

Als sommige belastingambtenaren hun zaterdagen moeten opofferen voor zitdagen in shoppingcentra om belastingplichtigen te helpen hun weg te vinden in het doolhof van de belastingaangifte, dan gaat dat onvermijdelijk ten koste van de tijd die ze aan controles kunnen besteden.

Zo zijn we bij de kern van het probleem beland. Als de belastingwetgeving in ons land eenvoudiger wordt gemaakt, kan de fiscus het best met heel wat minder ambtenaren rooien, zeker als nog meer wordt ingezet op moderne informatica-instrumenten.