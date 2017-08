Multinationals hebben zware kritiek op de voorgenomen hervorming van de vennootschapsbelasting. Voorspelbaar, maar valt dat wel te remediëren? Kunnen we nog fiscale snoepjes betalen?

Nog voor een letter erover in het Staatsblad is verschenen, is de hervorming van de vennootschapsbelasting op allerlei wijzen gefileerd. Uiteraard hoor je vooral kritiek: wie baat heeft bij de hervorming, zal niet onmiddellijk klagen. Iedere hervorming heeft winnaars en verliezers, zeker als de hervorming ‘budgetneutraal’ moet verlopen. Dat betekent dat de nominale tarieven dalen, maar dat gewied wordt in de ruim voorradige belastingaftrekken.

Een nominaal belastingtarief zegt eigenlijk niets voor een vennootschap. Het gaat erom met welke aftrekposten je dat tarief kunt drukken. Daardoor is de reële belastingdruk vaak een heel stuk lager dan het tarief dat geafficheerd wordt. Zo komen internationale groepen graag naar België omdat hun ‘interne banken’ er gebruik kunnen maken van de notionele intrestaftrek, het voordeel voor bedrijven met veel eigen vermogen. Op die manier wordt heel wat kapitaal tegen een gunstig tarief belast.

De regering wil die gunstregeling nu afbouwen en dat betekent dat sommige groepen meer belasting zullen moeten betalen. Volgens insiders zullen toekomstige investeerders België daarom mijden in de toekomst.

Naast een hervorming heeft dit land vooral fiscale stabiliteit nodig.

Het is daar dat het Belgische compromis botst met de internationale realiteit. Grote multinationals doen aan fiscale optimalisatie. Het is simpelweg de weg van de minst belaste weerstand. En die groepen hebben het vermogen en de lobbykracht om daarvoor een erg gunstige regeling te bekomen.

Onderzoek van de Europese Commissie heeft al een reeks boetes in dat verband opgeleverd. Ook België werd bestraft voor zijn regime van gunstige overwinstbelasting. Landen als Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Luxemburg hebben voor multinationals tal van fiscale snoepjes klaarliggen. Grote groepen als Apple of Amazon weten zelfs regimes voor zichzelf af te dwingen. Dat wordt mondjesmaat aangepakt door Europa via het principe van de illegale staatssteun, maar de weg is nog lang.

Als land heb je twee keuzes: of je doet mee aan de ratrace en deelt fiscale snoepjes uit, of je verliest een deel van het cliënteel. Dat betekent niet noodzakelijk dat er veel belastinginkomsten verloren gaan. Precies omdat de gunstregimes nu eenmaal minder opbrengen. De Belgische overheid heeft in deze een grote handicap: ze kampt met een overheidstekort en moet jaarlijks op zoek naar nieuwe inkomsten. Dat maakt het kwistig uitdelen van fiscale voordelen onmogelijk omdat dan de noodzakelijke inkomstenstroom opdroogt.

Erger is misschien dat de constante zoektocht naar nieuwe inkomsten de fiscaliteit in ons land erg onstabiel maakt. Er duiken telkens nieuwe maatregelen op die de fiscale planning moeilijk maken en het is precies die planning die de grote groepen willen. Naast een fiscale hervorming heeft dit land vooral fiscale stabiliteit nodig.