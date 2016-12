Gashendel gaat toe

De Amerikaanse centrale bank draait het gashendel een beetje toe. De financiële markten en de economie in de VS moeten afkicken van het extreem goedkope geld.

Toen de Amerikaanse centrale bank in december vorig jaar een einde maakte aan zeven jaar van nulrentebeleid gingen de meeste Fed-watchers ervan uit dat de rente in verschillende stappen snel zou worden opgetrokken. Er werd gegokt op vier renteverhogingen in 2016. Dat werd later teruggebracht tot twee. Het is er uiteindelijk één geworden: gisteren verhoogde de Fed haar basisrente met een kwart procentpunt naar 0,50 tot 0,75 procent.

Er mag gerust worden geconcludeerd dat Fed-voorzitster Janet Yellen uiterst behoedzaam te werk gaat om de financiële markten niet op te schrikken en het langzame economische herstel in de VS niet te fnuiken. De markten doen afkicken van het gratis geld moet voorzichtig gebeuren, om de onaangename neveneffecten ervan te minimaliseren.

Dat Yellen na de eerste rentestap eind vorig jaar een lange pauze inlaste, was niet onterecht. Er doken een aantal elementen van onzekerheid op: in de VS de harde campagne voor de presidentsverkiezingen, internationaal de brexit. De financiële markten namen het cadeau van de rentepauze graag in ontvangst. De Dow-Jones-index, de belangrijkste graadmeter van Wall Street, is sinds december vorig jaar met 14 procent gestegen - een rendement waarvan spaarders alleen maar kunnen dromen -, staat op recordhoogte en flirt met de drempel van 20.000 punten.

De Fed heeft niet als opdracht de winsten van de financiële markten te verzekeren.

Maar de Fed heeft niet als opdracht de winsten van de financiële markten te verzekeren. Op gratis - of zo goed als gratis - geld kan geen duurzame economie worden gebouwd. Het was voor Janet Yellen en haar collega’s hoog tijd om de volgende stap te doen. De economie in de VS is behoorlijk op dreef, de werkgelegenheid neemt toe, de inflatie steekt schuchter de kop op en de langetermijnrente is geklommen naar 2,4 procent. President-elect Donald Trump heeft bovendien wilde plannen om de groei van de Amerikaanse economie een ferme boost te geven.

Dat biedt de Fed de kans om wat gas terug te nemen en weer een voorraad munitie aan te leggen, zodat de centrale bank beter gewapend is om een volgende groeivertraging van de Amerikaans economie, die er ooit komt, te counteren. Al valt het af te wachten of Trump het wel op prijs stelt dat de Fed begint met de afbouw van zijn monetair stimuleringsbeleid, net op het moment dat hij aan de macht komt.

De Fed stelde gisteren drie verdere renteverhogingen in het vooruitzicht voor 2017. Het gevaar dat de centrale bank in het andere uiterste vervalt en de rente met de karwats omhoog jaagt, is echter onbestaande. Want daar is geen enkele economische reden voor.

De rentebeslissing van de Fed gisteren is niet zo kwaad voor Europa. Een hogere rente in de VS maakt de dollar duurder tegenover de euro, geeft de export van de eurozone een zetje en blaast de inflatie in de eurozone een beetje aan. Zo verlicht de Fed het werk van de ECB en moet die de rente in de eurozone niet nóg lager duwen.