Geen hippies meer

In Vlaanderen hebben vijf op de zes Airbnb-verhuurders zich niet aangemeld, in Brussel de helft. De overheid krijgt blijkbaar geen vat op het fenomeen en dat is een kwalijke zaak.

IN KAART: de Airbnb's in de Belgische grootsteden

Deeleconomie. Het is ooit verkocht als een soort hippie-ideaal. Het delen van kamers en appartementen met je vrienden tegen een zacht prijsje. En via internet kan je delen met al je ‘vrienden’ uit heel de wereld. Het was een mooie marketingtruc. Maar er zijn helemaal geen hippies in de deeleconomie, het gaat niet om delen maar om geld verdienen.

Die vaststelling geldt zeker voor Airbnb, dat steeds meer een platform is waar professionele verhuurders al dan niet verdoken kamers en appartementen aanbieden. Vaak onder de radar van de overheid. Het creëert niet alleen oneerlijke concurrentie met de hotelsector, het maakt steden ook onleefbaarder.Airbnb heeft wereldwijd een dominante positie opgebouwd in de verhuur van kamers en appartementen. Het is een multinational die inkomsten puurt uit zijn platform. De mensen die kamers en appartementen te huur zetten, zijn ook steeds minder particulieren die een kamertje over hebben of een appartement verhuren om zo de aankoop terug te verdienen. In steden als Parijs, Amsterdam of Berlijn zijn het vaak gewoon professionelen die panden opkopen om ze te verhuren. Die tendens naar professionalisering van de verhuurders is inmiddels ook aan de gang in Brussel en Vlaanderen.

Op zich kan je dat soort fenomenen niet afremmen. Internetplatformen bieden nu eenmaal toegang tot een grote groep potentiële klanten. De vraag is groot, als je naar de groeicijfers kijkt.

De overheid moet toch op zijn minst twee zaken doen: de verhuurders registreren, al is het maar om te zien of ze aan minimale (veiligheids)eisen voldoen, én haar inkomsten veiligstellen. In België bereidt de fiscus zich nu voor om de inkomsten van Airbnb-verhuur te screenen. Dat is momenteel niet duidelijk in kaart gebracht. Deeleconomie hoeft nog geen zwarte economie te betekenen, en dat is nu wel vaak het geval.

De leefbaarheid van grote steden wordt onmiskenbaar aangetast door de Airbnb-verhuur. In Parijs, dat al enorm hoge vastgoedprijzen kent, worden systematisch appartementen opgekocht om doorverhuurd te worden. Als de professionalisering doorzet, moet de overheid die verhuurders ook als professionelen aanpakken. Daarom probeert Parijs Airbnb af te remmen, maar de aantrekkingskracht van de stad is zo groot dat de groei voorlopig niet te stoppen is.

Kan je wildgroei tegengaan? Berlijn is daar een goed voorbeeld van. Daar is door een strengere reglementering en fiscaliteit de groei een halt toegeroepen. Dat fenomeen valt ook in Brussel te noteren. Het gaat niet om het fnuiken van verhuur, maar wel om het beter kaderen en veiliger maken van de aangeboden ruimte.

Bovendien moeten steden leefbaar gehouden worden. Dat betekent dat de stadsbewoners nog gewoon hun leven kunnen leiden, betaalbare woningen vinden en niet in een maalstroom van toeristen terechtkomen. Het verzet tegen dat massatoerisme groeit. In Spanje is dat protest de afgelopen weken volledig opengebarsten en neemt het gewelddadige vormen aan. Maar ook in tal van andere Europese landen groeit de weerstand, omdat de voordelen van het toerisme al lang niet meer de nadelen van de overrompeling compenseren. Het zal uiteindelijk dat verzet zijn dat een natuurlijke rem zal zetten op de groei van platformen als Airbnb.